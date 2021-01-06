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拜登：「暴民」闖國會大廈 近乎「煽動叛亂」

中央社／華盛頓6日專電
川普總統的支持者今天爬牆硬闖國會大廈。(路透)
川普總統的支持者今天爬牆硬闖國會大廈。(路透)

美國總統川普的支持者今天硬闖國會大廈，現場棍棒齊飛，還有人拿塑膠桶朝警方丟擲。警方被迫動用催淚瓦斯驅逐民眾，有人因此受傷。

美國國會下午召開聯席會議，就2020年總統大選結果進行認證，由副總統潘斯（Mike Pence）主持會議，預料將確認民主黨的拜登（Joe Biden）為下任總統。大批川普（Donald Trump）支持者湧入華府，訴求選舉不公。

川普中午在白宮附近的橢圓形草坪（Ellipse）向支持者發表談話，上萬群眾隨後朝向國會山莊前進，在國會前廣場聚集。

部分支持者試圖闖入國會大廈，現場不斷有人叫囂，丟擲棍棒、水瓶，還有人丟擲塑膠桶。警方被迫動用優勢警力，施放催淚瓦斯驅逐民眾，但仍有人因此受傷。

由於示威活動變調，華府特區市長包瑟（Muriel Bowser）宣布自6日下午6時起實施宵禁，但6時過後國會至白宮一帶仍有大批川普支持者逗留。

對於支持者闖入國會大廈。川普透過推特（Twitter）上傳一段一分鐘長的影片中說，「我了解你們的痛。我們的選舉被竊走了」，「但你們現在必須回家。我們必須有和平、必須有法律和秩序」。

總統當選人拜登下午在德拉瓦州（Delaware）總部針對國會情勢發表簡短演說。他表示，美國民主正受到前所未有的侵襲，這是對自由堡壘、美國國會、民選代表及法治的侵襲。

拜登指出，闖入國會大廈的做法並非表達異議，而是無秩序暴動、混亂，甚至近乎「煽動叛亂」（sedition），必須立刻停止。拜登以「暴民」（mob）形容闖入國會民眾，要求他們馬上撤退，讓民主工作能往前進行。

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