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美軍中央司令部：B-52H同溫層堡壘轟炸機在波灣巡邏

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美軍中央司令部：B-52H同溫層堡壘轟炸機在波灣巡邏

記者顏伶如／綜合報導
圖為空軍B-52H同溫層堡壘轟炸機(B-52H Stratofortress)。美聯社
圖為空軍B-52H同溫層堡壘轟炸機(B-52H Stratofortress)。美聯社

伊朗最高軍事指揮官蘇雷曼尼(Qassem Soleimani)遭美軍空襲殲滅即將屆滿周年，媒體報導傳出，伊朗可能報復美國。美軍中央司令部(US Central Command)證實，兩架空軍B-52H同溫層堡壘轟炸機(B-52H Stratofortress)30日在波斯灣巡邏，嚇阻伊朗挑釁行動。

2020年1月3日，川普在海湖莊園度假時簽署攻擊蘇雷曼尼的命令，美軍出動無人機突擊並殲滅蘇雷曼尼。

美軍中央司令部發表聲明指出，兩架空軍B-52H同溫層堡壘轟炸機從北達科他州邁諾特空軍基地(Minot Air Force Base)出發，「針對任何想要傷害美國民眾或美國利益的人，傳達明確的嚇阻訊息」。

這次出動B-52H同溫層堡壘轟炸機，是過去一個半月之內，美軍在波灣地區第三波類似行動。

主管中東地區軍務的美國國防部中央司令部司令麥肯錫(Frank McKenzie)表示：「我們不製造衝突，但沒有人應該低估我們軍隊的防衛能力，我們遭受任何攻擊時都將果斷回應。」

福斯新聞網(Fox News)報導，一名國防部高層官員在B-52H同溫層堡壘轟炸機出發之前對媒體表示，美國情報單位接獲情資報告顯示，伊朗想針對蘇雷曼尼遭殲滅一案對美國以牙還牙，對於目前在伊拉克內的美國人民可能展開「不只一波的複合式攻擊」。

這名高層官員說，針對伊拉克境內美國民眾展開複合式攻擊的計畫，必須要由伊朗政府方面的支援介入，才能辦到。

美國在12月初已經暫時撤離巴格達大使館部份人員，大使館則在12月20日遭受21枚火箭攻擊，至少一名伊拉克平民死亡，大使館建築物受損。

圖為空軍B-52H同溫層堡壘轟炸機(B-52H Stratofortress)。...
圖為空軍B-52H同溫層堡壘轟炸機(B-52H Stratofortress)。美聯社

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