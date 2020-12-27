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疫苗接種然後呢？效用副作用不明 大家問號仍沒少

BioNTech執行長：頭痛等疫苗副作用兩天內消失

中央社 安卡拉27日專電
德國BioNTech執行長沙辛表示，與美國輝瑞大藥廠研發的疫苗可能有頭痛、手臂疼痛、輕微疲勞等副作用，但一、兩天內會消失。路透資料照片
德國BioNTech執行長沙辛表示，與美國輝瑞大藥廠研發的疫苗可能有頭痛、手臂疼痛、輕微疲勞等副作用，但一、兩天內會消失。路透資料照片

德國BioNTech執行長沙辛說，與美國輝瑞大藥廠研發的疫苗可能有頭痛、手臂疼痛、輕微疲勞等副作用，但一、兩天內會消失；已施打的150萬人中，每5萬人有一例過敏症狀。

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）25日宣布與德國生技公司BioNTech簽署協議，採購輝瑞大藥廠（Pfizer）與BioNTech合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。根據協議，土耳其最多可能取得3000萬劑疫苗，初期有55萬劑預計年底或最遲明年初交貨。

BioNTech執行長沙辛（Ugur Sahin）26日告訴安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）：「我們計劃於2021年底前提供3000萬劑疫苗給土耳其，我們將於（2021年）3月底前提供450萬劑疫苗。」

世界各地都需要疫苗，沙辛強調將以公平方式供應。他說：「明年我們會和輝瑞一起生產超過10億劑疫苗，我們必須對超過80個國家配送這些疫苗。」

沙辛也就疫苗副作用進行說明。他表示，截至目前已對150萬人施打疫苗，可能會出現頭痛、手臂疼痛、輕微疲勞等副作用，有時候會有發燒的情況，但是這些副作用一、兩天內就會消失。

他說，接種BioNTech疫苗還可能出現過敏反應，但是相當罕見。沙辛強調，這樣的過敏症狀會在施打之後30分鐘內出現，接種者在那段期間內應該讓醫護人員能照料得到，「過敏可能是最嚴重的副作用」。他說，這樣的副作用每5萬人會出現一例。

土耳其向中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）採購5000萬劑CoronaVac疫苗。沙辛指出，中國也為疫苗進行長時間測試和臨床試驗，民眾不該因為疫苗來源而擔憂。

他強調，重要的是土耳其要擁有足夠疫苗，「目前看到的所有疫苗都具良好效果、會有幫助」。

沙辛說：「我們必須讓70%人口接種。如果能做到這樣，我們就可以在明年冬天之前恢復正常生活。」

他也提到將在土耳其設立分公司。沙辛說：「我們要投資土耳其。我們將首度對土耳其引進產品，並且在土耳其進行研究。」他表示，已經開始與數所大學的教授合作，疫苗之外，BioNTech也要在土耳其進行癌症研究。

沙辛與妻子杜勒齊（Ozlem Tureci）均來自土耳其移民家庭。「每日晨報」（Daily Sabah）報導，沙辛1965年生於南部的伊斯肯德隆（Iskenderun），4歲時移民德國。

疫苗 過敏 德國

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