聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

美國這個聖誕節假期疫影幢幢，累計染疫死亡人數在25日已突破33萬人。(美聯社)

受到新冠肺炎疫情 影響，美國 這個聖誕節 假期疫影幢幢，累計染疫死亡人數在25日已突破33萬人，光是24日當天就有3400多人病亡，是疫情爆發以來的第二高；全美更有12萬名染疫者在醫院度過寂靜平安夜與聖誕節；專家表示，許多死者的性命原本是可以挽救的。

美國確診和死亡人數近幾周飆高，但至少15州在聖誕假期不發布全州疫情數據，未來一周可能因為假期的數據通報落差而驟降，實際情況恐怕沒有像數字反映的那麼樂觀。

在加州官員警告州民別在聖誕假期外出群聚之際，馬丁路德社區醫院往年請唱詩班吟頌歌的活動，今年以影片取代；醫院裡充滿病患，醫院禮品店的空間排滿移動式病床，大廳也都是病患，接待室移到院外以帳篷取代。

該院加護病房護士麗莎‧湯普森(Lisa Thompson)說：「每天都很可怕，醫療資源無法跟上湧入的病患人數。」

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至25日，美國至少1875萬5426人確診新冠肺炎、已知33萬254人死亡；另據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，截至25日，全美至少11萬8948人在醫院裡度過聖誕節，其中2萬2418人身處加護病房；在全美疫情熱點的加州，至少1萬9771人在醫院過節，其中4035人身處加護病房；洛杉磯郡則有6499人住院就醫。

專家表示，未來幾周將有數以千計人因新冠肺炎辭世，而這些悲慘狀況其實是可以避免的。

「我們談論的每一個死亡病例，其實都可以避免，卻都沒避過」；德州貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)熱帶疾病院長霍特茲(Peter Hotez)說：「我們有能力阻止這些病亡情況，配發疫苗，戴口罩，維持社交距離，只要讓人們再避疫幾周。」

約翰霍普金斯大學數據顯示，22州的七天平均死亡人數，較前一個七天平均死亡人數還高；專家擔心，佳節過後會帶動另一波住院及後續的死亡「漲潮」。

霍特茲說：「我們還能拯救性命，沒有人得在未來幾周或幾月後犧牲，必須傳遞這番艱困訊息。」

至少15州的公衛廳已表示，聖誕節假期期間不會公布全周疫情數據，懷俄明、羅德島及北卡羅來納州等地公衛廳計畫平安夜起暫停公布疫情數據，預料會有更多州跟進。

舉國上下，部分檢測站將關閉或縮短檢測時間，另也有部分檢測站因為冬季因素而關閉，這都是導致疫情數據下降的原因。

七天平均新增病例是比每日新增確診更準確的疫情增長指標，聖誕及新年後的第一波佳節後疫情數據將在明年1月8日見分曉。

這不會是首次節後疫情惡化，感恩節後單日新增17萬6000例確診，但節慶期間僅回報10萬3104例，形成佳節疫情曲線的下凹的情況。

本月數據將更模糊，畢竟感恩節只是周末現象，但聖誕節是整周假期，連接跨年與新年。

密西根州當局已表明，新年期間不會公布疫情數據；該州衛生廳主任戈登(Robert Gordon)說，公衛單位的員工在繁忙的一年之後，值得休息並陪盼家人過節。