川普再籲發2000元 批錯在中國

川普總統和第一夫人梅蘭妮亞，本周末在佛州海湖莊園過聖誕節。(路透)

川普 總統25日推文，再次呼籲國會應該「發錢給人民」，要求將紓困 法案通過的600元現金支票金額調高到2000元，並把過錯推給中國。

正在佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)過聖誕節的川普，當天一早就前往位於西棕櫚灘(West Palm Beach)的川普國際高爾夫俱樂部(Trump International Golf Club)揮桿打球，同行還有川普在國會的堅實盟友、共和黨 籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)。

川普25日在推文中寫道，除了在川普國際高爾夫俱樂部開會之外，還打了很多電話。他在推文中說：「為什麼政治人物不願意給民眾2000元，只想給600元呢？這不是他們的錯，是中國的錯。發錢給人民吧！」

每日郵報報導，參眾兩院21日深夜表決通過的規模9000億元的最新回合疫情經濟紓困法案，已經從華府送抵海湖莊園，但川普是否簽署，仍是未知數。

正在佛州海湖莊園度假的川普總統，聖誕節當天會同老友打高球；圖為特勤人員在海湖莊園執勤。(路透)

聯邦政府即將於28日午夜起面臨關門危機，由於9000億元紓困法案是與1.4兆元聯邦預算法案包裹表決通過，國會議員完全不確定川普會不會否決，還是將法案置之不理。

Politico新聞網站報導，川普之前曾私下抱怨，紓困法案中「油水太多」。

川普總統聖誕節當天在佛州西棕櫚灘的川普國際高爾夫俱樂部打球，圖為車隊駛入球場。(美聯社)

包括密蘇里州聯邦參議員布朗特(Roy Blunt)在內的多位共和黨籍國會議員，紛紛呼籲川普簽署法案，讓聯邦政府避開關門危機，也讓失業勞工不至於驟然失去失業補助津貼。

國會今年3月通過紓困法案中，為失業勞工提供聯邦失業補助，26日即將屆滿。

布朗特24日對媒體表示：「最好的解決之道，就是總統簽署法案。」他說，如果不簽法案，將鑄成大錯。

布朗特成為自從川普22日在推特影片透露將拒簽法案以來，跳出來公開回應川普的參院共和黨團最高層人物；他也表示國會花了很多時間才完成法案磋商，如果還要重啟協議，將是不明智的。