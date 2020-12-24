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2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

英國電視台快報：英歐貿易協議敲定

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

記者顏伶如／綜合報導
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社 歐新社
眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer，圖)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。歐新社 歐新社

川普總統要求提高紓困現金支票額度後，民主黨籍眾議員24日上午提議將紓困現金支票從600元調至2000元，但提案在共和黨眾議員反對之下卡關。規模9000億元紓困法案何去何從，前途茫然，眾議院已進入聖誕節休會。

眾院民主黨團抓緊川普要求調高紓困現金支票金額的要求，眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)24日早晨迅速推出2000元紓困現金支票提案，卻被共和黨籍眾議員立即擋下。霍耶表示，這項提案與川普的要求吻合。

眾院民主黨團將再接再厲，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，眾院下周一開會時，民主黨團將要求交付全院直接表決(up-or-down vote)。

波洛西在聲明中說，希望到了28日時，參眾兩院本周稍早通過的紓困法案已經獲得川普簽字，法案生效讓政府得以繼續運作，落實經濟紓困計畫。

規模9000億元的紓困法案21日晚間在眾院、參院接連表決通過，內容包括為年收入7萬5000元以下民眾單次發放600元紓困現金支票，但川普在22日錄影談話中要求現金支票必須提高到2000元，理由是600元的金額「低得可笑」。川普表示，除非修改金額否則將不願簽署法案。

波洛西對川普隔空喊話指出，如果川普對於2000元紓困現金支票是認真的，「他就應該要求共和黨眾院黨團停止杯葛」。

為了與眾院民主黨團的提案抗衡，眾院共和黨團的反制手段為另行提案。共和黨籍維吉尼亞州聯邦眾議員魏特曼(Rob Wittman)24日發提案要求將原本紓困法案配套當中的援外條款刪除。援外條款是紓困法案在國會表決通過後，引起川普以「浪費且不必要」為由，批評最為強烈的重點。

如果國會21日通過的配套法案沒有獲得川普簽字生效，聯邦政府下周二將暫時關門。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi，圖)表示，眾院下周一開會時，民主黨團將...
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi，圖)表示，眾院下周一開會時，民主黨團將要求交付全院直接表決(up-or-down vote)。(路透)

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