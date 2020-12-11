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WSJ：巴維理早知拜登次子遭聯邦調查 卻禁止消息曝光

記者顏伶如／綜合報導
司法部長巴維理被指早在數個月前，就知道拜登次子杭特‧拜登遭到聯邦調查，但在選舉期間卻禁止消息曝光。美聯社
司法部長巴維理被指早在數個月前，就知道拜登次子杭特‧拜登遭到聯邦調查，但在選舉期間卻禁止消息曝光。美聯社

華爾街日報報導，司法部巴維理(William Barr)早在數個月前，就知道拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)的財務狀況與外國生意遭到聯邦調查，但在選舉期間卻禁止消息曝光。

消息人士透露，至少從今春開始，杭特‧拜登就成為多項聯邦調查的對象，巴維理也都知道，但禁止司法部人員在選舉期間洩露消息。

報導指出，過去幾個月來，川普總統與許多共和黨人士不斷對巴維理施壓，要求巴維理對拜登父子展開犯罪調查，以便協助川普拉抬選情。消息人士指出，共和黨國會議員也頻頻要求巴維理透露拜登父子是否遭調查的消息，讓巴維理承受頗多壓力。

華爾街日報報導，杭特‧拜登被德拉瓦州檢察長查稅消息在本周稍早曝光後，接下來爆出聯邦調查人員發傳票索取杭特‧拜登的詳細財務資料；曼哈頓聯邦檢察官過去一年多來則在調查杭特‧拜登的外國事業交易，但一直沒有鎖定杭特‧拜登做為提出刑事犯罪起訴的對象。

消息人士透露，聯邦調查人員正在檢視中的資料，內容可以追溯回2018年。知情人士透露，不管是德拉瓦州或曼哈頓的調查案件，都沒有牽涉到總統當選人拜登。

知情人士指出，進入選前最後倒數時刻的幾周，雖然德拉瓦州與曼哈頓的調查行動都在進行中，調查人員卻小心翼翼盡力保密，沒有採取外界能夠查覺的明顯動作，深知一旦消息曝光可能衝擊2020年大選；巴維理至少從今春便知道杭特‧拜登遭到聯邦調查，但究竟是何時獲知、如何得知，具體細節目前則無法確定。

川普10日晚間在推特發文，表達對司法部及聯邦調查局(FBI)的不滿。推文寫道：「為什麼假新聞媒體、聯邦調查局跟司法部，都沒在選前公布拜登的案子呢？」川普文中提到「選前」時，特別以英文字母全部大寫「BEFORE」。

杭特拜登遭調查，大選期間禁止消息曝光

總統當選人拜登的次子杭特‧拜登(Hunter Biden)9日發表聲明表示遭到德拉瓦州檢察長辦公室查稅，但根據媒體報導，聯邦檢察官對杭特‧拜登正在進行中的調查，範圍其實遠遠超過稅務領域，與中國等外國政府的關係也是釐清重點，追查是否涉及洗錢。

拜登 巴維理 司法部

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