戴琪曾參與稀土訴訟 分析：對中恐是更難纏對手

美國總統當選人拜登選擇父母親來自台灣的華裔美籍戴琪（圖）擔任美國貿易代表。（圖取自美中貿易全國委員會網頁uschina.org

總統當選人拜登擬任命戴琪出任貿易代表。港媒指出，戴琪曾參與2012年美國 對中國 限制稀土出口的WTO 訴訟。中國學者分析，戴琪更善於利用國際組織施壓，對中國而言恐是更難纏的對手。

拜登（Joe Biden）計劃提名戴琪（Katherine Tai ）出任美國貿易代表署（USTR）代表，接替和中國大打關稅戰的現任代表萊特海澤（Robert Lighthizer）。

雙親來自台灣的戴琪，現任美國聯邦眾議院歲計委員會的首席貿易律師。她曾長年在美國政府服務，2007 至2014年在美國貿易代表署任職，並在2011至2014年間擔任該署負責中國事務的首席法律顧問，參與美國在世界貿易組織（WTO）對中國的訴訟。

香港南華早報報導，戴琪曾參與2012年美國就中國限制稀土出口而向WTO提起的訴訟。

稀土是國防和科技工業必不可少的原料，而中國的稀土產量占全球的近90%。中國自2010年起限制稀土出口量，繼而造成全球稀土價格飆升。

美國2012年聯同澳洲、歐盟、俄羅斯、日本和韓國等國在WTO提起集體訴訟。WTO最終於2015年判決中國敗訴。

報導引述位於香港、當年和戴琪合作的霍金路偉（Hogan Lovells）律師事務所貿易律師柯特澤瓦（Benjamin Kostrzewa）表示，戴琪的法律敏銳度和人際關係，對結成集體訴訟的聯盟相當有幫助。

柯特澤瓦形容戴琪是「外柔內剛」的人，指她有絕佳的人際關係，但又敢於在談判中表現出強硬的一面。

華爾街日報也報導，戴琪在今年生效的「美墨加貿易協定」（USMCA）中，代表民主黨和川普（Donald Trump）政府協商，加強了保障勞工和環境等條款。

南華早報引述美國白宮國家經濟委員會前副主任威廉斯（Clete Willems）表示，戴琪是真正的貿易專家，具有豐富的中國貿易事務經驗，且受到企業和勞工尊重，是出色且合適的貿易代表人選。

戴琪處理中國貿易問題的理念也可能和川普、萊特海澤不同。美媒報導，戴琪在8月的一次會議上形容川普的中國政策是「防禦性」的，想確保中國遵守規範，若不從就採取反制。

但她認為好的貿易政策必須要有「進攻性」，讓美國和盟友更靈活地提升美國的經濟競爭力；並主張美國可在國內採補貼或刺激政策，以擺脫對中國商品的依賴。

戴琪的人事消息也引起中國關注。南華早報另一篇報導引述上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯表示，戴琪之前在WTO處理貿易爭端的經驗，說明她更善於利用多邊平台來對中國施壓。

他說，拜登和川普的貿易戰打法迥異，前者不鍾情於加徵關稅；而戴琪可能有助於拜登召集盟友，在WTO裡共抗中國。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則指，有鑑於戴琪以往的經歷，未來華府可能將繼續強硬對待中國，任命戴琪對中美關係，或許是另一個「負面訊號」。

他又指，中國對戴琪出任貿易代表，和布塔朱吉（Pete Buttigieg）可能出任駐中大使的消息「一點也不興奮」，指中國對兩人所知甚少。

即便戴琪有華裔背景，但時殷弘主張，她的族裔和中文能力並非重點，仍須關注戴琪是否對拜登有實質的政治影響力。