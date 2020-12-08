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拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

拜登承諾上任百日施打1億劑疫苗 介紹抗疫團隊

中央社德拉瓦州威明頓8日綜合外電報導
拜登承諾在就職百日內為美國人施打1億劑新冠疫苗。(美聯社)
拜登承諾在就職百日內為美國人施打1億劑新冠疫苗。(美聯社)

美國民主黨總統當選人拜登今天在介紹他的衛生團隊時表示，他打算在就職百日內為美國人施打一億劑COVID-19疫苗，並呼籲國會通過更多抗疫經費，化解這項公衛危機。

拜登在家鄉德拉瓦州威明頓（Wilmington）舉行的記者會也表示，讓學童返回學校也是他上任百日內的施政要務之一，他也會在這百日要求美國人民配戴口罩。

拜登說，他會倚重現任總統川普政府備受敬重傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）的建議。

佛奇將留任國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任，也將擔任拜登政府有關2019冠狀病毒疾病（Covid-19）的首席醫療顧問。

拜登的衛生團隊還包括獲提名為衛生部長的加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）、將領導美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）的傳染病專家瓦倫斯基（Rochelle Walensky）、將擔任疫情「總監」的經濟顧問齊安茲（Jeff Zients）和將回鍋公共衛生局長的莫西（Vivek Murthy）。

拜登 美國 佛奇

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