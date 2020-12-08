德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長派克斯頓8日宣布上訴最高法院，要求禁止喬州、密西根州、賓州及威斯康辛州選舉人為拜登投下確認票。(美聯社資料照)

選舉人團會議將於14日召開，各州選舉人依照大選開票結果為總統候選人投票之後，拜登 贏得2020年大選將成拍板定局。不過，德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)8日宣布上訴最高法院，要求禁止喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州四個決戰州選舉人為拜登投下確認票。大選計票結果，總統當選人拜登在這四各州通通取得勝利，拜登在今年大選拿下306張選舉人票，連任失利的川普 總統則有232張選舉人票。

美國總統大選採選舉人團制(Electoral College)，從法律角度來看，並非選民直接投票選總統，而是透過各州選舉人間接選出總統。選舉人依法推舉總統的會議時間通常排在12月中旬，今年選舉人團會議訂於12月14日。

川普總統及側翼陣營從大選日過後不斷嘗試推翻拜登勝出的結果，川普競選團隊律師團在多個決戰州同步提出選舉舞弊訴訟，到目前為止沒有一起案件讓選舉翻盤，官司多半被法院打回票，或者律師團自行撤告。

德州檢察長派克斯頓指出，代表喬治亞州、密西根州、賓州及威斯康辛州的選舉人，不應該在選舉人團會議投票，因為這四州的選舉辦法都因為疫情發生而改變，通訊投票 數量倍增，有違憲之嫌。派克斯頓請求最高法院為選舉人團會議延期。

派克斯頓在聲明中說：「未能遵守法律的結果，讓這次大選的最終結果蒙上陰影。我們謹此請求最高法院介入，讓如此嚴重錯誤得以更正。」

派克斯頓長達154頁的訴狀中，論述重點與川普及川普陣營過去幾周來的主張吻合。對於各州之間的司法糾紛，最高法院擁有專屬裁量權，因此派克斯頓直接上訴最高法院。派克斯頓在訴狀中寫道，有關選舉人團的問題，最高法院是唯一有權處理的機構。