為何輝瑞疫苗先在英國取得授權 在美國卻慢一拍？

美國藥廠輝瑞的疫苗先獲得英國核准，美國還要等到下周才開會審核。路透

英國 本周成為全球第一個核准美國 藥廠輝瑞（Pfizer）新冠疫苗 的國家，這可能讓美國食品藥物管理局（FDA）迅速跟進的壓力變大。

財經網站CNBC報導，英國和美國審核疫苗的方式不同，或許是讓英國「拔得頭籌」的最大原因。輝瑞這款與BioNTech合作研發的疫苗，一直持續向英國主管機關提交試驗數據，因此當局可即時審核資料，一旦有足夠證據證實疫苗有效，即可正式核准；這種「滾動式」的作法，是為了加快疫苗或藥物的上市速度。

在美國，於疫苗和生物相關製品諮詢委員會（VRBPAC）有表決權的歐菲特博士說，FDA將全盤審核輝瑞提交的所有資料，包括全部安全資訊，「以確保沒有漏洞」，且處處皆「穩當」。VRBPAC預定下周四（10日）開會審核輝瑞的新冠疫苗。

歐菲特說：「我不清楚英國先前在處理什麼（輝瑞疫苗）資料，但我知道當FDA收到資料時，數量非常龐大。這是針對約4.4萬人進行的試驗，會產生很多臨床數據。」

歐菲特說，以往Merck藥廠提交7萬人的輪狀病毒疫苗試驗數據時，堆起來可能高達442公尺左右，和芝加哥著名摩天大樓「威利斯大廈」一樣高。

輝瑞上月20日已向FDA提交新冠疫苗資料。FDA暗示，一款新冠疫苗只要安全無虞，且保護效力至少達到50%，即可望核准上市。

歐菲特表示，若就為上億人接種新冠疫苗一事而言，他不認為美國晚英國一周授權會有什麼明顯差別，畢竟要讓欲接種疫苗的人都產生免疫反應，可能須費時一年以上。

此外，外界也嚴厲抨擊英國太快核准輝瑞疫苗。美國首席傳染病專家佛奇博士認為，英國並未謹慎審核輝瑞提供的資料，「FDA的監管作法是採取黃金標準，英國沒有這麼小心，所以他們搶先幾天。我不認為這有什麼大差別，我們也將核准疫苗，而且這很快就會發生」。