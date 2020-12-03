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中駐美大使對拜登釋善意 暗批川普掀大國對抗 自陷困境

中駐美大使對拜登釋善意 暗批川普掀大國對抗 自陷困境

記者張文馨／華盛頓報導
中國駐美大使崔天凱。（中新社）
中國駐美大使崔天凱。（中新社）

美國將迎來政黨輪替，對於未來的美中關係，中國駐美大使崔天凱3日表示，合則兩利、鬥則俱傷，零和遊戲已經過時，在不同國家和文明間煽動疑慮和仇恨是極不負責任，沈迷大國對抗的人自陷困境。

在不點名美國總統川普的狀況下，崔天凱批判對抗，對下一任美國總統拜登政府釋放合作善意。中美研究中心3日舉行「美國大選後美中關係研討會」，邀請崔天凱和專家學者與會。

哈佛大學政治系教授艾利森（Graham Allison）在會中表示，除非美中找到新的大國合作模式，否則台灣、南韓等第三方事件，會將美國拖入災難性戰爭；正如同1914年奧匈帝國王儲斐迪南大公遭暗殺，將所有歐洲勢力捲入一場惡戰。

崔天凱表示，「和平、發展、平等、正義、民主和自由」體現在聯合國憲章中，也是普世價值，「若有人希望基於這些價值制定外交政策，那我們就沒問題。我們準備好一起合作。」

川普上任後調整對中政策，態度轉趨強硬，就算連任失敗，也在政權交接期間不斷在中國大陸政策上施壓，盼限縮繼任者、民主黨當選人拜登的政策選擇。

白宮國安顧問歐布萊恩今年9月表示，指對中國的交往（engagement）政策，是美國40年來最失敗的外交政策。

崔天凱並未直接點名美國總統川普，而是說，沒有所謂「過去的失敗」，如今面對後疫情時代，應反思這項重要的雙邊關係。

崔天凱表示，缺乏健全穩定的中美關係，後疫情時代的世界不會穩定，全球治理不會奏效；合作是中美兩國唯一正確選擇。

美國大選7日有初步結果，中國國家主席習近平25日致電恭賀拜登。

崔天凱引述習近平賀電內容，重申中方願聚焦合作、管控分歧，推動中美關係穩定發展；為應對公共衛生、氣候變遷等全球化挑戰，中美應相互合作而非彼此脫鉤。

崔天凱表示，中美兩國之間一向存在差異，任何差異都不是對抗或戰爭的理由，無論冷戰或熱戰，呼籲相互尊重和理解。

美國 中國 拜登

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