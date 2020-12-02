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美司法部長稱沒選舉舞弊證據 拜登透露雙方已通話

記者張文馨／華盛頓報導
美國司法部長巴維理。美聯社
美國司法部長巴維理。美聯社

美聯社1日刊出對美國司法部長巴維理（William Barr）的專訪指，沒查到足以影響選舉結果的舞弊行為，似乎在確認這場選舉的公平性，和堅持選舉有瑕疵的美國總統川普背道而馳；獲得川普政府官員間接背書的美國總統當選人拜登1日表示，他和巴維理通話，巴維理還問拜登，能否因為這個支持行為，加入拜登政府的證人保護計畫。

拜登1日接受紐約時報專欄作家佛里曼（Thomas Friedman）的1小時電話專訪，佛里曼在專欄中提到，訪問因拜登關注巴維理的新聞有所延遲。

拜登打趣說道，他剛剛和巴維理通話，巴維理還問拜登，能否因為這個支持行為，加入拜登政府的證人保護計畫。

川普競選團隊再三質疑選舉舞弊，意圖扭轉選舉結果，佛里曼形容，拜登只有談到川普團隊的努力時會「略帶嘲笑」，除此之外，拜登都是正經八百。

巴維理是川普的忠實擁護者，選前高調質疑郵寄選票可能暗藏弊端，選後授權全國檢察官，不必等到各州確認選舉結果，就可以針對選舉舞弊進行調查。他在接受美聯社專訪時說，沒有發現舞弊行為。

川普本人並未正面回應巴維理的最新說法，川普團隊則表示，將持續透過法律手段追求真相，要求計算每一張合法選票，且排除所有非法選票，「在充分尊重司法部長的狀況下，他（指巴維理）的意見似乎沒有對任何實質不法與系統性舞弊，進行過任何了解或調查。」

拜登 巴維理 川普

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