賓州選舉官司遭駁 川普嗆：我贏了！112萬票憑空出現

美國 總統川普 挑戰大選結果的法律團隊27日再嘗敗績。賓州 費城聯邦第三巡迴上訴法院駁回川普團隊訴訟,表示他們對於賓州選舉大規模舞弊的說法「毫無根據」。川普氣得推文表示,112萬票都是「憑空出現」,我在賓州贏得壓倒性勝利。

川普推文稱:「112萬6940票都是憑空出現,我以壓倒性勝利贏得賓州,或許贏得的差距比任何人所知還多。賓州選票被違法操縱,其他所有搖擺州也是如此。世界都在看!」

然而,川普這則推文也被推特官方加註稱,「與多個來源認定的選舉結果相異」(Multiple sources called this election differently)。

The 1,126,940 votes were created out of thin air. I won Pennsylvania by a lot, perhaps more than anyone will ever know. The Pennsylvania votes were RIGGED. All other swing states also. The world is watching! https://t.co/zmnk34Ny23