歐巴馬團隊來卡位 白登陣營基層心有不甘

白登競選團隊多名幕僚透露，歐巴馬團隊來卡位收割，某些幕僚為此憤憤不平。(美聯社)

從黨內初選以來就跟著白登 ，一路過關斬將終於打贏大選的基層幕僚，取得勝利結果而進入政權交接的此時，卻發現歐巴馬 執政時期的老將紛紛冒出來，打算在白登新政府人事部局裡先行「卡位」。白登競選團隊多名幕僚透露，某些幕僚為此憤憤不平，感覺辛苦耕耘結果被人收割，團隊內部緊張氣氛近來更是升溫不少。

Politico新聞網站報導，2008年底，小布希政府與贏得大選的歐巴馬團隊辦理交接時，華府政壇流傳著一句耳語：「歐巴馬贏了選舉，但柯林頓贏了交接」。從伊利諾州春田市(Springfield)便追隨歐巴馬打天下的選舉幕僚，赫然發現歐巴馬內閣的高層首長幾乎都是柯林頓人馬，就連喜萊莉‧柯林頓也包括在內。

相同的景象如今似乎在2020年大選過後的白登陣營重演，感受特別強烈的是從白登在費城宣布參加黨內初選之後，就陪著白登一步步克服初選危機，並協助白登大贏川普的基層競選幹部。報導指出，歐巴馬任內老將、象徵舊時代民主黨的要角，野心勃勃前來爭取官位，讓盡心盡力為白登輔選的基層幕僚滿腹苦水。

一名白登團隊資深成員便說：「白登選舉期間，那些人沒有一個有勇氣過來幫他，而現在他們卻忙著安插一個個朋友的人事，不顧白登團隊的人。真的很差勁。」另一名白登團隊選舉顧問指出，基層幕僚的擔憂是有根據的，「很多人目前都生活在茫然之中。」

白登的狀況與2008年的歐巴馬截然不同，當時歐巴馬是聯邦參議員，並沒有龐大的幕僚組織足以填滿聯邦部會空缺，白登曾任副總統，競選團隊組織堅強，挑選新內閣成員毫無問題。選舉團隊高層幹部柯連恩(Ron Klain)、唐尼倫(Mike Donilon)、芮契提(Steve Ricchetti)就都將在新政府擔任重要職務，選舉團隊國安顧問布林肯(Antony Blinken)、蘇利文(Jake Sullivan)也將入閣。

白登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)、競選團隊共同主席李奇蒙(Cedric Richmond)將跟著白登進入白宮 任職。珍迪隆是在今年3月出任白登競選總幹事，消息人士透露，早在珍迪隆加入團隊之前、幫忙白登打贏民主黨初選的競選幕僚，現在感到備受冷落，因為珍迪隆手下人員都已經優先獲得在白宮人事安排。

知情人士透露，比珍迪隆更早就在白登競選團隊效力的競選團隊副總幹事凱特‧貝汀費爾德(Kate Bedingfield) 、資深顧問桑德斯(Symone Sanders)，媒體報導雖然傳出可能出任白宮發言人或公關要職，卻一直沒有下文。

一名競選顧問分析：「不曾幫白登打贏初選的人，搶功卻搶贏為白登打贏初選的老班底。如果注意觀察，會發現珍迪隆的部屬都已經有了職務安排。」