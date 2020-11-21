疫情肆虐全球 民調：6成美國人主張中國應賠償

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐全球，美國 更是受創最嚴重的國家，根據一份17日公布的民調 ，創新高的60%美國受調者認為，中國應負起賠償責任。

根據民調公司拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）17日發布的新聞稿，目前將中國視為敵人的美國選民較以往何時候都多，而且認為，這個亞洲大國至少應部分賠償疫情導致的全球損失。

拉斯穆森報告最新的電話和線上民調結果顯示，全美60%可能選民如今認為，中國至少應賠償2019冠狀病毒疾病在全球傳播所造成的部分經濟損失，超出3月中的民調結果42%和7月底的53%。只有24%的受調者認為，中國不應賠償，16%沒有意見。

拉斯穆森報告的新聞稿指出，他們是在11月15－16 日針對1000名可能選民進行民調，信心水準在95%，抽樣誤差為正負3個百分點。

此外，因2019冠狀病毒疾病的疫苗 即將問世，拉斯穆森報告今天公布美國民眾施打疫苗意願的調查結果。

調查顯示，65%的受調者表示願意施打疫苗，42%表示非常有可能；相較下，今年4月底首次就相同問題所做民調顯示，70%願意，53%非常有可能。

此外，由於民主黨總統候選人白登（Joe Biden）可望入主白宮，調查另發現，民眾施打疫苗的意願也因黨派而異。45%自稱是民主黨支持者的美國成人表示，他們比一個月前有可能施打疫苗；相較下，可能接種疫苗的共和黨支持者有35%，中間選民為24%。