卸任前倉促訪台？ 紐時：美環保署長下月訪台3天

美國環境保護署長惠勒計畫出訪台灣和拉美四國。(美聯社)

紐約時報19日報導，美國 環保署長惠勒（Andrew Wheeler）12月將率團訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與兒童健康。

紐時報導，民主黨總統當選人拜登將在明年1月20日就任美國總統，在此之前，惠勒將在12月訪問台灣 ，明年1月再訪4個拉美國家，引發濫用公帑疑慮。

紐時報導，若要訪問台灣，必須搭乘包機，預計花費超過25萬美元 ；另外，知情人士透露，訪台時間將在下月5日當周，進行為期三天的訪問，訪問團規模有10人，預計花費4.5萬美元。

跟據紐時報導，惠勒將率團訪台，其正副幕僚長古納塞卡（Mandy Gunasekara）與莫里納（Michael Molina）將隨行，但尚未敲定與台灣高層官員的會晤，紐時形容這是一次倉促拼湊的訪問。

惠勒的發言人修伊特（James Hewitt）告訴紐時，環保署應邀訪問台灣，美台將就海洋保護、空氣品質和兒童健康等議題展開合作，目前還在進行相關作業。

修伊特並未提及拜登政府或業務交接工作，只是補充，惠勒仍是環保首長，將會持續在國內外推動環境議程。

若惠勒順利訪問台灣，將是今年度第三位訪問台灣的川普政府內閣官員，衛生部長阿查爾（Alex Azar）與國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克（Keith Krach）分別在8月與9月訪台。

美國前總統歐巴馬執政時期，時任環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）曾在2014年4月中旬訪台，紐時報導也提到該次訪問，指麥卡錫當初訪問，距離川普2017年1月上台，還有兩年多，且並未搭乘專機，當時花費超過6.8萬美元。