下台前搞破壞？川普想讓白登未來4年「心想事不成」

美國總統川普。（歐新社）

川普 剩兩個月就要下台，現正卯足全力在外交、金融和能源等領域，給勝選的對手白登 設置重重障礙。他心裡可能想著2024年捲土重來，其他共和黨人也樂於推波助瀾，確保共和黨的施政成果。

川普任命的總務署署長墨菲（Emily Murphy）至今尚未宣告白登是下任總統，推遲展開正式交接的程序。即使白登警告，阻擋政權交接影響抗疫，可能「死更多人」。

在此同時，川普秋後算帳，上周先開除國防部長艾思博和部分五角大廈高階官員，拔擢更效忠他的人馬，今天又將國安部網路安全與設施安全局局長克瑞布斯解職。

川普目前推動的重要決策，全朝著他和幕僚明知白登反對的方向走，激進作法遠遠超過以前待卸任總統的行事範圍。

對川普來說，為難白登最簡單的方法，就是在他擁有廣泛職權的外交領域運作。

五角大樓周一告訴美軍指揮官，年底前將駐在伊拉克和阿富汗的美軍分別減至約2500人。快速撤軍可能使該區反叛勢力更猖獗，給剛上任的白登製造頭疼問題。

川普政府近來加強對伊朗建立「制裁牆」，以侵犯人權和恐怖主義為由懲罰德黑蘭，白登若想縮減制裁，必須先證明伊朗在上述領域取得進展，川普此舉可以阻撓白登政府重回2015年伊朗核協議的計畫。

中國 也面臨來自川普政府的進一步敵對行為。川普國安顧問歐布萊恩上周說，將針對共產黨打壓香港異議人士，對中國實施新制裁。如果中國高階領導人被點名列入制裁對象，美中關係恐降至數十年來最低點。這會加大白登緩和雙方緊張氣氛的難度，他還想在氣候變遷等川普忽視的議題上與中國合作。

在美國國內， 川普急推系列能源舉措，包括開放租賃或出售阿拉斯加荒地的石油鑽探權，顯然是為了抵制白登政府預計做出的保護環境的努力。川普也提議20多項新規定，有些會使新環保政策更難實施，白登政府將被迫投入大量時間和資源才能解除。

另外，參院共和黨籍議員試圖推進川普提名聯準會理事薛爾頓（Judy Shelton）的任命案，以免空缺留給白登填補。但她支持回歸金本位制、曾對Fed獨立性表示不以為然，並且質疑聯邦存款保險銀，很具爭議性。

參院多數黨領袖麥康諾也誓言，直至年底會持續確認川普任命的法官，光是本周就要表決6位提名人。連地方法官也要設法補實缺額。

民主黨如果無法掌握參院控制權，很可能無法抹去川普在最後時刻根據《國會審查法案》（Congressional Review Act） 頒布的一系列規定。

川普可能在為自己4年後鋪路。前白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）說，川普「絕對會讓自己擠進再戰2024年的決選名單」。他的共和黨同志當然也不會阻攔，因為兩年後又有期中選舉，現在布防⋯⋯剛好而已。