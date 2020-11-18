我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

下台前搞破壞？川普想讓白登未來4年「心想事不成」

編譯季晶晶／綜合報導
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

川普剩兩個月就要下台，現正卯足全力在外交、金融和能源等領域，給勝選的對手白登設置重重障礙。他心裡可能想著2024年捲土重來，其他共和黨人也樂於推波助瀾，確保共和黨的施政成果。

川普任命的總務署署長墨菲（Emily Murphy）至今尚未宣告白登是下任總統，推遲展開正式交接的程序。即使白登警告，阻擋政權交接影響抗疫，可能「死更多人」。

在此同時，川普秋後算帳，上周先開除國防部長艾思博和部分五角大廈高階官員，拔擢更效忠他的人馬，今天又將國安部網路安全與設施安全局局長克瑞布斯解職。

川普目前推動的重要決策，全朝著他和幕僚明知白登反對的方向走，激進作法遠遠超過以前待卸任總統的行事範圍。

對川普來說，為難白登最簡單的方法，就是在他擁有廣泛職權的外交領域運作。

五角大樓周一告訴美軍指揮官，年底前將駐在伊拉克和阿富汗的美軍分別減至約2500人。快速撤軍可能使該區反叛勢力更猖獗，給剛上任的白登製造頭疼問題。

川普政府近來加強對伊朗建立「制裁牆」，以侵犯人權和恐怖主義為由懲罰德黑蘭，白登若想縮減制裁，必須先證明伊朗在上述領域取得進展，川普此舉可以阻撓白登政府重回2015年伊朗核協議的計畫。

中國也面臨來自川普政府的進一步敵對行為。川普國安顧問歐布萊恩上周說，將針對共產黨打壓香港異議人士，對中國實施新制裁。如果中國高階領導人被點名列入制裁對象，美中關係恐降至數十年來最低點。這會加大白登緩和雙方緊張氣氛的難度，他還想在氣候變遷等川普忽視的議題上與中國合作。

在美國國內， 川普急推系列能源舉措，包括開放租賃或出售阿拉斯加荒地的石油鑽探權，顯然是為了抵制白登政府預計做出的保護環境的努力。川普也提議20多項新規定，有些會使新環保政策更難實施，白登政府將被迫投入大量時間和資源才能解除。

另外，參院共和黨籍議員試圖推進川普提名聯準會理事薛爾頓（Judy Shelton）的任命案，以免空缺留給白登填補。但她支持回歸金本位制、曾對Fed獨立性表示不以為然，並且質疑聯邦存款保險銀，很具爭議性。

參院多數黨領袖麥康諾也誓言，直至年底會持續確認川普任命的法官，光是本周就要表決6位提名人。連地方法官也要設法補實缺額。

民主黨如果無法掌握參院控制權，很可能無法抹去川普在最後時刻根據《國會審查法案》（Congressional Review Act） 頒布的一系列規定。

川普可能在為自己4年後鋪路。前白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）說，川普「絕對會讓自己擠進再戰2024年的決選名單」。他的共和黨同志當然也不會阻攔，因為兩年後又有期中選舉，現在布防⋯⋯剛好而已。

編輯推薦

川普 白登 中國

上一則

白登任命核心幕僚 打造「看起來像美國」的執政團隊

下一則

雇主為因應疫情 增加自願性醫療保險選項

延伸閱讀

新聞評論／川普猛開除官員 盡情揮霍僅剩的權力

新聞評論／川普猛開除官員 盡情揮霍僅剩的權力
川普政府擬降Medicare藥價 白登可望沿用

川普政府擬降Medicare藥價 白登可望沿用
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
拉攏川普盟友？白登與以色列、印度總理通電話

拉攏川普盟友？白登與以色列、印度總理通電話

熱門新聞

川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

2020-11-17 03:00
喬治亞州進行手工重新驗票後發現，有2600多張選票沒有算到。（Getty Images）

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

2020-11-17 00:23
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月

「她」天生有男性生殖器被當男孩養 目前已懷孕4個月
為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪

為搶車位衝進麵包店 奧迪駕駛被控攻擊罪
朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元

朱利安尼幫川普打選舉官司 酬勞價碼每天兩萬元
拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂

拒交接政權！川普阻撓百年首見 共和黨也擔憂
為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年

為疫苗計畫帶來希望！人體內新冠免疫力可持續數十年