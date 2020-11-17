拒交接！川普百般阻撓百年首見 共和黨也擔憂

川普總統仍拒大選認輸，造成交接事務嚴重遲誤，影響國政，受到越來越多的批評。(美聯社)

百年來首次發生即將卸任的政府百般阻撓新政府，儘管聯邦總務署(GSA)持續拖延相關程序，參院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)17日表示，總統交接將會有條理地進行，新政府將在明年1月20日就任。

政治新聞網站Politico報導，川普 總統不以總統當選人稱呼白登 ，川普交接團隊也未與白登交接團隊接洽，白宮與聯邦機構未對白登交接團隊簡報，第一夫人梅蘭妮亞也未邀白登妻子吉兒‧白登到白宮喝茶。

沒有關於新冠肺炎疫情、阿富汗與伊拉克駐軍、中國與伊朗侵略的簡報，也沒有職缺的背景查核，以及未給予内定的白登官員安全權限。

知悉相關計畫的多名共和黨人表示，這般沉默可能持續到各州向國會提交選舉結果的12月；在那之前，川普團隊將持續不實堅稱大選被竊取，利用各項毫無基礎的控訴提告，挑戰重新計票。

這是1963年迄今從未發生的情況，當時聯邦法律頒布近代總統的交接程序。

曾為兩黨國會議員及總統服務的卸任官員表示，拖延交接可能讓白登團隊無法在1月時準備好填補成千上萬聯邦職缺，且向全球傳遞作為榜樣的美國，卻未能無縫交接政權。

「政權交接就算不情願，也是世界矚目。」前總統布希的幕僚長卡德(Andy Card)說，就算在選舉結果出現爭議的2000年，時任總統柯林頓也讓對手布希及高爾讀取各項簡報。

白登11月7日宣布當選，獲得306張選舉人票，比當選門檻還多36張；但川普任命的總務署長艾蜜莉‧墨菲(Emily Murphy)，至今拒絕啟動允許白登團隊獲取聯邦資源的程序。

麥康諾被問到總務署為何遲未啟動交接時表示，大選相關的法律爭議必須先在法院解決，但他允諾「所有事情都會準時發生，我們將在1月20日讓新政府宣誓就職。」

「我們將會有秩序的交接政權。」麥康諾說：「目前的所有情況，坦白說，沒有相關。」

白登及其團隊已在缺乏總務署協助的情況下啟動交接流程，自行設立「機關審查團隊」；民主黨眾議員帕斯奎爾(Bill Pascrell)、康納利(Gerry Connolly)和蒂娜‧提特斯(Dina Titus)16日寫信給墨菲，要求她在18日晚前說明拖延的原因。