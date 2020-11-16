美智庫：白登應邀請台灣 參加民主國家高峰會

美國「共和黨國際事務協會」會長特維寧指出，美國總統當選人白登應邀請台灣參加民主政體之間的高峰會。（美聯社）

美國 「共和黨國際事務協會」會長特維寧（Daniel Twining），15日投書日經亞洲評論指出，台灣 才是亞太地區的未來，而非中國 ，包括美國在內的所有民主國家應與台灣加強關係，美國總統當選人白登應邀請台灣參加民主政體之間的高峰會。

這篇文章題為「台灣才是亞太地區的未來，而非中國」。特維寧指出，在新冠肺炎大流行的這一年，台灣在公共衛生和經濟成長兩方面，都有優異表現，顯示台灣比中國更可能是亞太地區的領跑者。

文章指出，台灣成功克服疫情，表現遠遠超越中國，並依然維持充滿活力的民主，這是由於台灣人民對民主理念的堅定承諾，才讓此種成功化為可能。

特維寧表示，台灣民主的成功，凸顯中國國家主席習近平所稱中國科技威權主義優越性的虛假。中國出口「歐威爾式」監控系統，以及習近平堅稱西方價值不適用亞洲人之際，中國社會的鄰居台灣展現出自由世界不同的未來：在達成更高人均GDP的同時，證明了不必用警察國家制度應對疫情。

特維寧表示，包括美國在內的所有民主國家該加強與台灣的關係了。各國很有必要避開北京當局在地緣政治上對台灣的孤立措施，並與這個國家創新的公民、企業和政府領袖直接合作，這是共和黨國際事務協會在台灣設立辦公室的理由之一。

特維寧表示，美國總統當選人白登承諾過，上任第一年要舉辦民主政體之間的高峰會，美國新政府應該邀請台灣參加這場峰會。

特維寧曾任職於美國國務院政策規劃辦公室，並曾擔任已故共和黨聯邦參議員馬侃的外交政策顧問。

共和黨國際事務協會10月28日宣布將在台設立辦公室。此協會是美國無黨派、非營利的非政府組織，以支持民主為職志，不過，其董事會成員、職員及顧問多半來自共和黨。