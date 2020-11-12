我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登同意釣魚台適用美日安保條約 中國反彈

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

白登同意釣魚台適用美日安保條約 中國反彈

中央社東京12日專電
白登伉儷11日在費城向韓戰紀念碑獻花。(美聯社)
白登伉儷11日在費城向韓戰紀念碑獻花。(美聯社)

日本首相菅義偉12日與美國總統當選人白登舉行首次電話會談時，白登表明同意釣魚台列嶼是美日安全保障條約第5條適用範圍。白登的說法引起中國反彈。

美國民主黨總統候選人白登（Joe Biden）日前宣布勝選，菅義偉在當地時間12日上午將近8時30分與白登舉行首次的電話會談，在電話中恭賀白登將擔任美國總統及其搭檔賀錦麗（Kamala Harris）將成為美國第一位女性副總統。

電話會談後，菅義偉對媒體表示，對於釣魚台列嶼適用日美安全保障條約第5條一事，白登表示認同，並說期待加強美日同盟共同合作，讓印度太平洋地區實現和平與安定。

日本產經新聞報導，白登在電話會談中同意釣魚台列嶼是安保條約適用範圍，這讓日本政府覺得這場電話會談有「成果」，是一場很有意義的電話會談。

主要是因為有美國民主黨派的外交專家主張如果釣魚台有緊急況狀時美軍應避免介入，引起日本的不安，白登今天的說法讓日本消弭了不安。

對於白登的說法，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上表示反彈。他說：「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，美日安保條約是冷戰的產物，不應損害第3方的利益，更不應危害地區的和平與穩定。」

菅義偉今天在電話會談中對白登表示，日本周邊環境趨於嚴峻，美日同盟對於日本周邊地區及國際社會的和平與繁榮是不可或缺的。美日同盟關係有必要加強，為了實現自由且開放的印度太平洋（構想），希望美日加強合作。

日本讀賣新聞報導，中國認為使用到「印度太平洋」這幾個文字的構想是美國、日本、澳洲、印度等國企圖築起圍堵中國的網子，反對這些國家在印太地區展開安保合作。

編輯推薦

白登 日本 釣魚台

上一則

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

延伸閱讀

日本新冠肺炎確診破紀錄！單日新增1643人確診

日本新冠肺炎確診破紀錄！單日新增1643人確診
若白登入主白宮 台灣專家：美國制中政策不變

若白登入主白宮 台灣專家：美國制中政策不變
防熊傷人！日本出動「怪獸機器狼」 嚇熊效果奇佳

防熊傷人！日本出動「怪獸機器狼」 嚇熊效果奇佳
抓住美國大選商機 日本面具工作室增產「白登面具」

抓住美國大選商機 日本面具工作室增產「白登面具」

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24
美聯社

白登拿下賓州 贏得美國大選

2020-11-07 11:39

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席