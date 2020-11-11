川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

美國總統川普 挑戰6個決戰州的計票結果。部分州的選票統計還在繼續進行當中，白登 在這6州的得票均領先川普5位數，在其中3州的領先幅度超過3.5萬票。

要跨越270張選舉人票的當選門檻，川普需要在至少3州翻盤。但專家認為，他在其中任何一州的勝算都不大，有幾個州根本不可能。

媒體預判白登贏。截至周三中午，計票進度98%，白登領先4萬7603票。

訴訟：賓州是決戰州中選舉人票最多的一州，成關鍵重點。川普陣營要求法院阻擋選舉結果認證，聲稱在傾民主黨的郡，未獲充足管道觀察計票程序。川普也要求美國最高法院宣布，在選舉日前寄出、最遲在選舉日過後第三天收到的通訊選票無效。賓州計畫尋求法院撤銷川普訴訟，法官將於11月17日舉行聽證會。

重新計票的可能性：白登領先逾0.5%。自動重新計票的觸動門檻是兩人票數差在0.5%以內。

認證截止日：各郡必須在11月23日前完成選舉結果認證。

要點：宣布「遲到」選票無效並不足以翻盤。這類選票不到1萬張，而且尚未計入白登的領先票數中。法院必須裁決有數量空前的選票無效，川普才能翻盤，但大多數法律專家說，川普未能提出投票舞弊證據，這極不可能。

喬治亞州（16張選舉人票）

計票進度已超過98%，白登領先1萬4112票。

訴訟：川普在查塔姆郡（Chatham）的州法院提告，聲稱無效的遲到選票與有效票混在一起。因缺乏證據幾乎立即被撤案。

是否重新計票：州務卿Brad Raffensperger宣布159個郡進行人工重新計票，11月20日前完成。大多數專家稱，兩人票數差距大到不太可能翻盤。

認證截止日：11月20日

要點：川普寄望重新計票能翻盤，但希望極渺茫。

密西根州（16張選舉人票）

媒體預判白登勝出。計票進度逾98%，白登領先148,645票。

訴訟：川普已提起聯邦訴訟，阻止該州審核認證選舉結果，理由是存在選舉舞弊，且在底特律所在的韋恩郡（Wayne），觀察員無法觀察計票過程。共和黨也提告，聲稱底特律計票存在選民詐欺，要求阻止該市選舉結果認證。川普更早之前提出試圖阻止計票的訴訟，但未能成功。

是否重新計票：自動重新計票的門檻是差距在2000票內，白登領先遠遠超過此數。川普陣營可能自掏腰包，要求重新計票。

認證截止日：11月23日

要點：與賓州一樣，川普必須說服法院裁定數量空前的選票無效，但迄今為止缺乏證據，這事極不可能發生。幾乎能肯定，重新計票也無法扭轉情勢。

亞利桑納州（11張選舉人票）

美聯社和福斯新聞網預判白登贏，但其他大型電視新聞網未做出同樣預測。計票進度98%，白登領先1萬2813票。

訴訟：川普提告，聲稱人口最大的馬里科帕郡（Maricopa）有數千選民被剝奪選舉權，因選務人員引導他們在投票機上按下綠色按鈕，導致喪失投票資格。根據川普代表律師，這可能影響到大約200張選票。

是否重新計票：自動重新計票的門檻為下列較低者，票差不超0.1%或少於200票。

認證截止日：11月30日

要點：未統計票還剩約5.7萬張。儘管票數很接近，但川普目前沒有明顯選項可扭轉局勢。

內華達州（6張選舉人票）

媒體預判白登勝出。計票進度98%，白登領先3萬6726票。

訴訟：川普陣營表示將提告，指控1萬多張選票由不再居住該州的人口非法投出，但目前不清楚究竟有多少選票真的非法。根據華爾街日報，這些爭議選票中，實際上有很多來自美軍駐海外或外州人員。

是否重新計票：內華達州沒有自動重新計票的規定，但川普陣營可以要求。

認證截止日期：11月16日

要點：川普2016年輸掉內華達州，希望這次能扳回局面。共和黨人可能挑戰的票數，少於白登領先的票數，因此，重新計票也極不可能改變結果。

威斯康辛州（10張選舉人票）

媒體預判白登獲勝。計票進度逾98%，白登領先2萬539票。

訴訟：尚未有重大訴訟。

是否重新計票：該州沒有自動重新計票的規定，但允許票差低於1%時可請求重新計票。川普陣營已表示將自費負擔重點。

認證截止日期：12月1日

影片來源：世界新聞網