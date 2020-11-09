美史上首位女性財長？聯準會理事布蘭納德呼聲高

現任聯準會理事布蘭納德，是新財長呼聲最高的人選。(路透)

民主黨總統候選人在未來幾周，將面臨重要決策，擬定重振美國 經濟的方針；目前財政部 長的頭號熱門人選，為現任聯準會(FED)理事拉爾‧布蘭納德(Lael Brainard)；而國防部 長人選，目前是國防部前政策次長米雪兒‧佛洛諾伊(Michele Flournoy)的呼聲最高；兩人若確定入閣，將分別成為美國史上首位女性財長和防長。

內閣人選要讓民主黨內不同派系都滿意，並非想像中容易，特別是在經濟議題上；預計1月上任後，白登將馬不停蹄推出一連串紓困方案，帶領經濟重振，新任財長也必須執行針對富人和企業加稅等政策。

現任聯準會理事、過去也曾在前總統歐巴馬任內擔任財政部資深官員的布蘭納德，為目前的最熱門人選；若參院通過任命，她將成為美國史上首位女性財長，更在不同時期的經濟危機時，皆擔任政府要職。

布蘭納德曾任財政部國際事務次長，為前財長蓋特納(Timothy Geithner)一號副手，特別在歐債危機期間，主導國際經濟與金融政策的整合與協調；因此她擁有豐富決策經驗，更能與國際財長與央行打交道，過去可說是財政部的外交官。曾在布魯金斯研究院(Brookings Institution)與布蘭納德共識的康乃爾大學教授普拉薩德(Eswar Prasad)說：「在目前的情勢下，與他國合作與削弱美國國力畫上等號，但她的理念完全不同。她擅長以溫和的方式進行說服，而不強迫他人做對的事。」

布蘭納德2014年開始至聯準會任職，為理事中唯一民主黨人士，不惜在對銀行體系寬鬆的規範上與共事者槓上；在應對新冠疫情造成的經濟危機上，她也扮演重要角色。國防部長熱門人選為國防部前政策次長佛洛諾伊；她曾在華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)服務多年。

佛洛諾伊對於中國潛在的威脅曾展現強硬態度；她曾表示：「若令外界相信美軍能在72小時內，擊沉所有在南海出沒的中國艦艇，可能會讓中國領導人在採取封鎖或入侵台灣等行動前三思。」