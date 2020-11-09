川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府總務署表示大選贏家還未確定，白登的政權交接團隊無法在本周正式展開工作。(美聯社)

華盛頓郵報報導，美國川普 政府總務署署長艾蜜莉．墨菲（Emily Murphy），拒絕簽發一封文件，使總統當選人白登 的政權交接團隊無法在本周正式展開工作，再次顯示川普政府拒絕認輸，可能導致美國現代史上除了2000年小布希與高爾的總統大選計票爭議之外，首次政權交接延誤。

總務署發言人帕梅拉．潘寧頓說，墨菲「還沒確定誰是最後的贏家」。這推遲了白登團隊的交接事項，例如獲得數百萬美元的聯邦資金，以及與情報機構和其他部門官員會面等。

白登團隊敦促墨菲批准政權交接，他們說，美國的國家安全和經濟利益取決於「明確的信號」，即美國將進行「平穩和平的權力交接」。

川普政府一名高級官員透露，「現在沒有一個聯邦政府單位首長敢在政權交接方面惹惱川普」，這名官員還猜想，政府高層可能已經告訴這些首長，不要跟白登團隊說話。

維吉尼亞州民主黨籍聯邦眾議員康諾利，是眾院監督聯邦政府運作小組的主席，他譴責墨菲的舉動「屈從川普，對有秩序的權力交接造成傷害」。

總務署署長負責管理聯邦政府資產，在美國人民選出新總統後，負責向當選人團隊釋出電腦系統和交接事宜所需資金，今年是990萬美元。

如果一切順利，當選人團隊會得到政府官員的電子郵件地址清單，取得每個聯邦機構的辦公空間，而且可以開始跟美國政府倫理局合作，為總統當選人提名的官員人選處理財務揭露和利益衝突文件，還能與聯邦政府政務官和高級事務官見面，了解各機構的業務要點。專家指出，雖然白登團隊多人曾在政府任職，但交接團隊與現任政府高級官員會面還是很重要。