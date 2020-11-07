圖輯／88小時漫長等待後 贏家在歡呼 輸家已落寞

總統當選人白登7日晚在德拉瓦州參加勝選集會，與支持者互動。(路透) 美國總統大選從11月3日(周二)美東時間晚上6時開始開票，直到7日(周六)早上11時30分，白登拿下賓州20張選舉人票勝選，這場漫長的88小時的開票過程終於有了結果。 川普總統7日打畢高爾夫球後，神情嚴肅返回白宮。(Getty Images) 總統當選人白登7日晚在德拉瓦州發表勝選演說，接受支持者歡呼。(路透) 總統當選人白登攜未來第一夫人吉兒，7日在德拉瓦州向支持者揮手致意。(Getty Images) 正副總統當選人白登和賀錦麗，7日晚聯袂在德拉瓦州現身，接受支持者歡呼。(歐新社) 當選副總統的賀錦麗7日晚率先登台，接受支持者歡呼。(Getty Images) 未來的美國第一家庭和第二家庭，7日在德拉瓦州的勝選集會上聯袂亮相。(Getty Images) 德拉瓦州民眾舉著美國國旗，在威靈頓市集會歡慶白登當選總統，等待他發表勝選演說。(歐新社) 川普總統7日打畢高爾夫球後，返回白宮。(Getty Images) 正副總統當選人白登和賀錦麗，7日晚在德拉瓦州一起接受支持者歡呼。(路透) 舊金山民眾7日在得知白登當選總統後湧上街頭，集會慶祝。(美聯社) 總統當選人白登攜未來第一夫人吉爾，7日在德拉瓦州向支持者揮手致意。(Getty Images) 總統當選人白登7日晚在德拉瓦州發表勝選演說，矢言要做全民總統。(Getty Images) 正副總統當選人白登和賀錦麗，7日晚在德拉瓦州一起接受支持者歡呼。(路透) 紐約市民7日走上曼哈頓街頭，慶祝白登當選總統，街頭一片人海。(路透) 波士頓市民7日在街頭跳舞、飲酒狂歡，慶祝白登當選總統。(Getty Images) 正副總統當選人白登和賀錦麗，7日在德拉瓦州一起現身，接受支持者歡呼。(Getty Images) 白登獲宣布贏得大選，川普總統7日打畢高爾夫球後，返回白宮。(路透) 川普總統7日打畢高爾夫球後，神情嚴肅返回白宮。(美聯社) 川普總統7日打畢高爾夫球後，返回白宮，神情落寞。(路透) 編輯推薦 2020總統大選 各州開票結果一次看 圖表看大選：2020年大選數據整理 看更多精彩、詳細美國大選相關報導 美國總統大選 開票 賓州 上一則 評論／3個層面 看白登入主白宮對全球的重大意義 下一則 29歲最小參議員到77歲最老總統 白登政治生涯再攀顛峰
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