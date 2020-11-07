圖輯／88小時漫長等待後 贏家在歡呼 輸家已落寞

總統當選人白登7日晚在德拉瓦州參加勝選集會，與支持者互動。(路透)

美國總統大選 從11月3日(周二)美東時間晚上6時開始開票 ，直到7日(周六)早上11時30分，白登拿下賓州 20張選舉人票勝選，這場漫長的88小時的開票過程終於有了結果。