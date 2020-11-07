不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...

川普（右）一意孤行執意啟動法律大戰，包括參議院多數黨領袖麥康諾（左）等多位大老都沉默不表示意見。（路透）

儘管民主黨候選人白登（Joe Biden）在總統大選中勝出，但總統川普 仍不認輸，誓言透過司法途徑，希望扭轉情勢。但對於川普的一意孤行，共和黨 大老多半緘默不願附和，川普孤掌難鳴。

美國 媒體稍早報導，白今天搶下賓州20張選舉人票後，超越270張當選門檻，將於明年1月20日入主白宮，成為美國第46位總統。

消息傳出時，川普正在維吉尼亞州史特林（Sterling）的川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）打高爾夫球。返回白宮途中也遭遇在白宮前大批民眾聚集在廣場上慶祝他的落敗。川普心中想必不好受。

但不輕言認輸的川普，在白登跨過當選門檻後，立即透過競選團隊發出聲明，表示選戰尚未結束，並說白登急於宣布勝選，是因為不希望真相被揭露，他的法律團隊下周起將展開司法訴訟。

對於白登勝出，共和黨大老雖然保持緘默，但也未和川普站在同一陣營。

面對川普一意孤行執意啟動法律大戰，包括參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）等多位大老都沉默不表示意見，或對川普的策略採取中立態度，避免過度涉入。美國媒體紛紛報導，共和黨人有意識地疏離川普，以免對自身帶來不當影響。

這除了因為對川普的選舉舞弊指控真實性有所保留外，過去4年共和黨遭到川普綁架，讓黨的聲譽大受影響也是主因。好不容易在國會選舉中小贏的共和黨必須穩住態勢，贏回選民支持，為2年後的期中選舉，甚至4年後的總統大選積蓄民意基礎，重新奪回政權。

更重要的是，美國身為老牌民主大國，共和黨人也不願見民主遭到踐踏。有道是上台靠機會，下台靠智慧，連向來視為親保守派的華爾街日報都呼籲川普能選擇優雅的讓步，不要讓他的政治成就因為拒絕政權轉移而毀於一旦。（編輯：郭中翰）1091108