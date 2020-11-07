我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美第1州！ 德州新冠確診破100萬例 全美最多

白登當選演說：進入白宮首務 控制疫情

白登當選演說：進入白宮首務 控制疫情

記者張文馨／綜合報導

21:51 更新

白登說，對於投票給川普的人，他能明白這些人的失望，但請給他一個機會，請這些人放下憤怒，我們不應把對方視為敵人，現在就是修補裂痕的時刻。他表示，相信美國人民可以貫徹公平、司法等理念。

2020美國大選即時開票 不斷更新

白登表示，他進入白宮的首要工作就是控制疫情，因為疫情影響了經濟。他說，現在就會開始努力控制疫情，不會等到2021年才做，美國會戰勝疫情。

他表示，他是個驕傲的民主黨員，但不論美國人有沒有投票給他，他都會努力為美國工作。

21:45 更新

白登緊接著賀錦麗出場，他一開始就說：「所有的美國人民」，這是一個非常明確的勝利，是人民的勝利。白登表示，他獲得美國歷史上最高的選票，但他要尋求的不是分裂，而是團結，因為美國是合眾國，這是我相信的美國。

白登說，我的政府會致力保證團結，會重新建造這個國家，讓中產階級有更多機會，讓世界各國尊重。很多的美國人是為了未來參與這次投票，如今夢想成真了。

21:39 更新

白登戴著口罩小跑步上台，台下歡聲雷動。

21:36 更新

賀錦麗首先現身，她出場後面帶笑容不斷跟現場支持者道謝， 她謝謝選民選擇了白登，並表示白登有能力團結大家，也對美國人民有信心，可以走向一個更好的未來。

21:20 更新

大批白登的支持者聚集在德拉瓦州威明頓市的大通中心，等著聆聽白登與賀錦麗勝選後的首場演說。

21:00 更新

美國總統大選當選人白登與副總統當選人賀錦麗將於美東時間7日晚上9時發表勝選演說。

編輯推薦

白登 美國 賓州

上一則

犀利賀錦麗 輔佐老暖男 扮白宮「黑臉」 角色必吃重

下一則

白登承諾這9件事 擴大公共醫保、保障少數族群…

延伸閱讀

犀利賀錦麗 輔佐老暖男 扮白宮「黑臉」 角色必吃重

犀利賀錦麗 輔佐老暖男 扮白宮「黑臉」 角色必吃重
第二先生 6歲看不慣霸凌 立志當律師 求愛賀錦麗 像電影「俗辣」

第二先生 6歲看不慣霸凌 立志當律師 求愛賀錦麗 像電影「俗辣」
賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性

賀錦麗「打破白宮天花板」不能忘記這三位紐約女性
新第一夫人 不放棄教職 兩人首次約會看「男歡女愛」

新第一夫人 不放棄教職 兩人首次約會看「男歡女愛」

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
白登與妻子吉兒3日在德拉瓦州發表演說。（歐新社）

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

2020-11-04 10:07

1張圖看疫情：全美確診973萬例 德州近98萬

2020-11-07 03:00
川普如今只有指望靠勝算很少的內華達州賭城拉斯維加斯翻盤。（美聯社）

剩4州未分出勝負 川普唯一勝算押在賭城？

2020-11-04 23:30
民調始終落後的川普，開票結果在重要搖擺州仍有實力。(美聯社)

大選「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

2020-11-04 22:07

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登
大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結
白登拿下賓州 贏得美國大選

白登拿下賓州 贏得美國大選
對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳

對照川普指控舞弊 馬侃2008敗選感言瘋傳
哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」

哪來的地獄料理！美麗水煮蛋竟變恐怖「蜘蛛蛋」