白登當選演說：進入白宮首務 控制疫情

21:51 更新

白登 說，對於投票給川普的人，他能明白這些人的失望，但請給他一個機會，請這些人放下憤怒，我們不應把對方視為敵人，現在就是修補裂痕的時刻。他表示，相信美國 人民可以貫徹公平、司法等理念。

白登表示，他進入白宮的首要工作就是控制疫情，因為疫情影響了經濟。他說，現在就會開始努力控制疫情，不會等到2021年才做，美國會戰勝疫情。

他表示，他是個驕傲的民主黨員，但不論美國人有沒有投票給他，他都會努力為美國工作。

21:45 更新

白登緊接著賀錦麗出場，他一開始就說：「所有的美國人民」，這是一個非常明確的勝利，是人民的勝利。白登表示，他獲得美國歷史上最高的選票，但他要尋求的不是分裂，而是團結，因為美國是合眾國，這是我相信的美國。

白登說，我的政府會致力保證團結，會重新建造這個國家，讓中產階級有更多機會，讓世界各國尊重。很多的美國人是為了未來參與這次投票，如今夢想成真了。

21:39 更新

白登戴著口罩小跑步上台，台下歡聲雷動。

21:36 更新

賀錦麗首先現身，她出場後面帶笑容不斷跟現場支持者道謝， 她謝謝選民選擇了白登，並表示白登有能力團結大家，也對美國人民有信心，可以走向一個更好的未來。

21:20 更新

大批白登的支持者聚集在德拉瓦州威明頓市的大通中心，等著聆聽白登與賀錦麗勝選後的首場演說。

21:00 更新

美國總統大選當選人白登與副總統當選人賀錦麗將於美東時間7日晚上9時發表勝選演說。