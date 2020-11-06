「與20年前不同」高爾：每1票都要算 川普若敗要服輸

20年前，因計票爭議自動「敗選」的民主黨總統提名人高爾5日說：這次選舉和2000年那次完全不同。(取材自推特)

2000年競選總統以些微之差敗給小布希 (George W. Bush)總統的前副總統高爾(Al Gore)表示，今年選舉情勢與當年「完全不同」；他說：「白登掌握多種鎖定勝利的方式。」他也表示和白登都堅持「每一票都要算，服從人民意志」的原則，也希望川普 總統若是確定敗選要服輸。

那一次選舉，高爾陣營在佛羅里達州和共和黨陣營因計票爭議而步入法庭，官司持久未決，高爾考量國家團結而讓步。

他5日接受NBC訪問時說，「20年前我捍衛的，也是今晚白登等許多人所捍衛的最重要的原則是：合法投下的每一票都要算進去，服從美國 人民的意志。」

高爾和喜萊莉‧柯林頓都贏得普選票，卻輸掉選舉人票，不同的是，高爾2000年和小布希為誰該得到佛州25張選舉人票，僵持了五個禮拜，聯邦最高法院最後判定小布希勝選。

「我看到民眾在新冠疫情期間仍排隊投票，有些人可能等了10、11個小時。這就是美國人不論遇到甚麼困難，都要行使民主權利的樣貌。現在投票率創高，這些人就是體現美國精神的英雄。」高爾說。

高爾同時也批評川普總統，毫無證據就聲稱選票遭偷走。川普5日於白宮宣稱：「如果你只計算合法選票，那我贏得很容易；若把非法選票也納入計算，他們想把選舉從我們手上偷走。」

針對川普的說法，高爾說，美國人民的權利不容詆毀，特別在選票還繼續在算，選務人員忙翻天之際。

「美國人民的決定還在公平統計當中，正要宣布結果的這一時刻，傾聽美國人民的意志，遵從美國人民的意志，是一件莊嚴的事。」

高爾引用文豪馬克吐溫(Mark Twain)的名言「做對的事，你會使有些人高興，和使其他人感到驚訝」說，「當川普面對計票完成，卻連任失敗，我建議他做對的事。這對國家有很大的幫助。」