264還是253？媒體對白登是否奪亞利桑納11票存分歧

亞利桑納州鳳凰城，工作人員仍在計票中。(美聯社)

美國總統大選 計票尚未完成，民主黨總統候選人白登 雖已逼近當選門檻270張選舉人票，但他目前究竟是拿到二264張還是253張，美國媒體對於白登是否拿下亞利桑納州 11張選舉人票看法分歧。

美聯社、彭博和福斯新聞都採列白登已拿264張票。但美國有線電視新聞網（CNN）、紐約時報、華盛頓郵報及美國三大廣播公司新聞網等，都不把亞利桑納州算給白登。

福斯新聞在當地時間4日凌晨率先將亞利桑納州歸給白登，堅稱川普不可能翻盤。美聯社也抱持類似看法。他們在當天凌晨2時50分，根據當時亞利桑納州已開八成選票後指出，白登領先約13萬票，認為亞利桑納州已歸白登。

亞利桑納州會有爭議，部分是因為傳統民調出口機構「艾迪生研究」高估該州已開票數比率。雖然該機構已更正，但美聯社仍堅持自己的預測。

根據紐時最新估算，亞利桑納州目前只開完九成選票，白登領先約4萬6000票。

紐時指出，亞利桑納州目前待開票主要是三類：部分在投票日前最後幾天才送到的郵寄選票、投票日當天才寄出的郵寄選票及臨時選票。通常這三類多屬民主黨選民，但這次不一定。

紐時分析，亞利桑納州有很多永久不在籍選民，都會自動透過郵政進行不在籍投票，這類登記選民共和黨比民主黨多。由於今年民主黨選民會很快寄出選票，先開的郵寄選票會顯示白登領先。