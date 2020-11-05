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民主黨眾院選情不如預期 傳有意換下議長波洛西

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民主黨眾院選情不如預期 傳有意換下議長波洛西

中央社華盛頓5日專電
眾院議長波洛西。美聯社
眾院議長波洛西。美聯社

美國國會進行改選，選前外界普遍預期民主黨眾議院多數優勢將進一步擴大。選票雖尚未開完，但民主黨選情顯然不如預期；美媒報導，民主黨內部分人士有意換下眾院議長波洛西。

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除了總統大位，美國今年選舉也進行國會改選，包含眾議院全院435席次及參議院35席。根據民意調查分析網站FiveThirtyEight選前預測，民主黨可望取得241個眾院席次，高於目前的232席，將進一步擴大眾院多數優勢；共和黨席次則可能從197席降至194席。

但根據「紐約時報」（The New York Times）最新開票統計，截至美東時間5日上午9時30分，目前開出的395個眾院席次中，民主黨拿下205席，共和黨則取得190席。其中共和黨翻轉8席民主黨席次，民主黨則只翻轉2席共和黨席次。

國會山莊報（The Hill）4日引述2位不具名民主黨籍眾議員表示，目前黨內幾位中間派議員私下討論，可能轉而支持眾院民主黨黨團主席傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）擔任下屆眾議院議長。

根據報導，民主黨內對眾院改選結果感到挫折，部分選區在郊區的中間派眾議員擔心，波洛西（Nancy Pelosi）領導策略傷害到他們選情，紛紛將矛頭轉向她。

其中一位議員指出，是時候讓民主黨在參、眾兩院都有「新一代的領導」。美國選民顯然畏懼社會主義，他們要的是安全居住環境，他們把票投給能幫助他們增加財富的候選人。

波洛西2007年成為美國史上首位女性眾院議長，2011年她因為共和黨取得眾院多數席次而卸任，但在2019年再度擔任議長。報導指出，波洛西選前告訴記者，若民主黨維持在眾院多數優勢，她將會再度角逐議長一職。

不過，報導指出，傑福瑞斯斷然拒絕角逐眾院議長，他只想專注保住目前職位。傑福瑞斯發言人也表示，傑福瑞斯無意尋求更高職位，他計劃在下屆國會競選連任民主黨黨團主席。

波洛西發言人哈米爾（Drew Hammill）也指出，目前重點是總統大選結果，以及確保尚未得知選舉結果的民主黨議員與候選人，能夠獲得需要的支持。

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