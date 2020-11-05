白登只差6張選舉人票 拿下內華達就過關

內華達州選務人員持續進行開票作業。 路透

美國總統大選開票作業接近尾聲，目前民主黨候選人白登 已拿下264張選舉人票，共和黨候選人川普 則有214張；在尚未完成計票的幾州裡，白登在內華達州 的得票率領先，若能拿下此州的六張選舉人票，即可達到270張當選門檻。

據華爾街日報（WSJ）最新報導，內華達州約已統計75%的選票；白登目前得票率49.3%（588,252票），川普為48.7%（580,605票），差距不到8000票。由於仍有數萬張選票尚未開出，最終結果仍需等待一段時間。

川普陣營先前已對內華達州選票簽名驗證的準確性以及開放公眾擔任選舉觀察員的爭議提告，法院尚未裁決；內華達州最高法院已駁回中止計票的要求，稱共和黨無法提供選務人員有不當行為的證據，但訴訟程序仍在進行。

內華達州的郵寄選票有效期限是最晚在投票日當天蓋上郵戳、11月10日前寄達。此外，內華達州的選民可在12日前「更正」選票、16日前驗證。

內華達州人口最多的克拉克郡選務主管表示，統計完投票日當天註冊的臨時選票（provisional ballots）、身障人士與海外選民的電子選票後，可能會在當地時間5日上午10點（台灣6日凌晨2點）召開記者會。