川普對計票結果提起訴訟 紐大學者：難以置信

美國總統川普（見圖）4日對賓州和密西根州的計票提起訴訟，設法阻擋這兩州開有利白登的計票結果。歐新社

再三揚言對搖擺州計票結果提出異議的美國總統川普 ，已在4日付諸行動，包括在賓州 和密西根州提起訴訟，設法阻擋這兩州開出對挑戰者白登有利的計票結果。

川普競選陣營聲稱，並未取得具有意義的授權來計算賓州和密西根州的投開票 所，無法依據該州法律保障的權利來觀察開票和製做開票統計表的過程。

川普競選團隊4日稍早也說，將要求威州重新計票。美聯社報導，川普陣營4日晚間在喬治亞州提起訴訟，尋求停止計票。

➤➤➤川普宣稱拿下三個州和密西根！推特馬上打臉貼警告

川普的私人律師Rydy Giuliani同日下午在費城舉行記者會，表示可能在威州提起另一項訴訟， 聲稱威州「同樣發生」不讓川普競選陣營了解計票情況的事件。

川普常說，除非「選舉」被偷走，否則他不會中箭落馬，聲稱郵寄投票的計票增加將導致舞弊行為氾濫。川普陣營甚至在選舉日前夕，就已提起了幾項限制使用郵寄選票的訴訟，但均未成功。

在紐約大學布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）主導一項民主計畫的Wendy Weiser說：「這項法律策略令人難以置信。川普無疑持續設法對選舉的合法性提出質疑—幾乎一年到頭透過各種方式—此舉很明顯符合這種模式。」Weiser並未參與這次總統大選投票。

➤➤➤再質疑開票結果！川普：我的領先奇蹟般消失 非常奇怪

川普在賓州暫居領先，但數十萬張的郵寄選票仍未計票，而且開票結果預料對白登有利。