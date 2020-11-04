大選夜逕行宣布勝利 華郵：川普肆無忌憚踐踏民主

各州持續計票的大選之夜，川普 總統在家人陪伴下4日凌晨2時30分左右現身白宮東廳發表談話，指稱這場選舉「欺騙美國 大眾，讓我們國家蒙羞」，應該停止計票，也將要求最高法院推翻爭議選票。他表示，原已準備將贏得這次選舉，「坦白說我們真贏了」，但有人卻企圖「剝奪」支持者投票權。華盛頓郵報分析，川普上台四年來多次破壞民主制度，但從來不像大選之夜的談話如此肆無忌憚踐踏民主，對國家穩定帶來嚴重傷害。

受到疫情影響，許多選民在這次選舉裡改以通訊投票 、缺席投票行使投票權，使得通訊選票數量為往年選舉的數倍。由於多州州法禁止通訊投票計票程序在大選日之前提早展開，不少選舉專家之前便紛紛提出警告，2020年大選由於計票冗長耗時，選舉結果無法在大選之夜揭曉。

民主黨候選人白登在4日凌晨時分在德拉瓦州威明頓(Wilmingto)對支持群眾發表談話說，看好可望贏得選舉，希望民眾保持耐心與信心。他說：「在每張選票都計票完畢之前，都不算結束，每一張選票都要算到。」

白登對支持群眾說：「我們感覺很不錯，我們對於目前的結果感到滿意。」

川普4日凌晨2時30分在白宮東廳時，包括賓州、威斯康辛州、密西根州、喬治亞州及北卡羅來納州在內的決戰中，計票都仍未完成，川普在談話中自稱原本已經贏得選舉，「這是欺騙美國大眾，讓我們國家蒙羞」。

他：「我們會上最高法院的。我們要求所有投票都停止。我們不要他們在凌晨四點找到選票還加進去。」

華盛頓郵報指出，數以百萬計合法選票還沒計票，選舉結果尚未明朗，但川普對於選舉制度絲毫不尊重，不願依照憲法規定讓計票程序完成。

報導指出，川普再度展現根本不把憲法放在眼裡，不顧國家穩定與福祉，只管自己以及是否能夠繼續掌權。

川普在4日早晨的推特發文則寫道：「昨晚我原本領先，經常處於穩定領先，在許多關鍵州，幾乎都是民主黨執政或掌控的州。結果，一個又一個，他們開始神奇地消失，因為意外灌票列入計算。這非常詭異，民調專家通通看走了眼，這是歷史性的錯誤！」