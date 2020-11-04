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民主黨搶下1席共和黨參院席次！再奪3席就變天

年長者和白人男性跑票 川普基本盤鬆動

中央社／華盛頓3日電
白人男性和年長者被視為川普總統最大票倉。(美聯社)
白人男性和年長者被視為川普總統最大票倉。(美聯社)

美國大選今天登場，艾迪生媒體研究機構今天公布民調顯示，現任總統川普在喬治亞州和維吉尼亞州，似乎流失了一些白人男性和年長者的支持，而這是他關鍵基本盤的一部分。

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根據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）所做的出口民調，儘管喬治亞州和維吉尼亞州大多數選民仍力挺川普，有些卻已倒戈支持民主黨候選人、前副總統白登（Joe Biden）。

民調結果顯示，在喬治亞州，有7成白人男性支持川普；川普2016年與當時的民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓（Hillary Clinton）角逐白宮寶座時，則有8成白人男性支持他。在喬治亞州65歲以上選民中，有6成支持川普，低於4年前的7成優勢。

兩州最終計票結果尚未出爐，不過各家媒體預測，白登可望守住喜萊莉2016年拿下的維吉尼亞州。

在維吉尼亞州，大專學歷以下的白人選民中，有6成支持川普，低於2016年的7成；支持他的白人男性選民也有6成，同樣低於2016年的7成。

但對川普來說，也有好消息。在維吉尼亞州，有6成力挺他的選民收入在10萬美元以上。

這分民調也顯示，有9成選民在10月之前，就已打定主意要把票投給誰，有9成選民也相信他們的州會確實計票。

此外，有1成選民是首投族，與2016年的民調結果類似。

艾迪生媒體研究機構在今天和大選日之前面對面訪問選民，並以電話訪問郵寄投票的選民，得出上述結果。

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