國際金融市場大押注！大選開票 亞股備戰

美國各大交易所、全球大型銀行與券商正積極全面備戰，以防範選後市場可能發生的動盪，而亞洲將是第一個受這場選舉影響的市場。報系資料照片

選情激化且詭譎多變的大選在3日登場，美國 各大交易所、全球大型銀行與券商正積極全面備戰，以防範選後市場可能發生的動盪，投資 人也為短期交投震盪與長期政策大轉彎預做準備，而亞洲將是第一個受這場選舉影響的市場。

美股3日早盤漲約1%，道瓊工業指數漲逾300點。

選民於美東時間3日上午開始投票，各大投票所將於美東時間3日下午5時至4日凌晨1時關閉後開始計票，但一些人口稀少的選區允許選民在2日午夜後投票，之後可開票，例如新罕布夏州的兩座小鎮已率先開票，結果顯示美國總統川普 拿下16票，高於民主黨候選人白登的5票。

大選的計票結果將先影響到亞洲市場。白登目前在全國民調領先，最新民調也顯示，搖擺州的選情並未在最後一刻發生變化而倒向川普，但兩人的差距仍非常接近 ，今年最可能撼動市場的結果，可能是沒有立即的結果出爐、票數太過接近或是結果產生爭議。

美國各大交易所已準備在必要時啟動一些保護措施，防止股票或股票指數期貨市場失控，包括熔斷機制；美股期指的漲跌幅最多只能達到7%，而美股開盤後也有三道熔斷關卡：當日大盤指數下跌7%時觸發第一次熔斷，停止交易15分鐘；下跌達13%觸發第二次熔斷，再停止交易15分鐘，若跌幅達20%就直接休市。

The Information報導，高盛與摩根大通（小摩）將停止對零售與投資銀行系統的軟體進行更新，在可能波動期間將當機風險降至最小。

此外，這次因為郵寄選票大增，加上各州收受選票的期限都不同，預料許多關鍵州的計票結果都將延遲，僅約九個州能在美東時間4日中午大致開完票。

最近幾周公債殖利率趨陡、美元貶值及綠能類股上漲等走勢來看，投資人大多押注白登勝選及民主黨拿下參眾兩院的完全執政，但基於川普在四年前意外勝選造成市場動盪，投資人也為川普爆冷門當選避險。

景順（Invesco）首席全球市場策略師胡珀表示，「此刻市場擔心出現選舉爭議」，如果選舉結果不明確，投資人可能湧向黃金與美債等避險資產，可能還包括日圓與美元。