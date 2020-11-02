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女神卡卡匹茲堡與白登同台 獻唱：喬 我的賓州男人

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女神卡卡匹茲堡與白登同台 獻唱：喬 我的賓州男人

記者謝哲澍／綜合報導
女神卡卡演唱歌曲，帶動氣氛。(美聯社)
女神卡卡演唱歌曲，帶動氣氛。(美聯社)

民主黨總統參選人白登2日晚與女神卡卡(Lady Gaga)在賓州同台，舉行最後一場汽車造勢活動(drive-in rally)。他在演講中火力全開，稱川普希望營造出硬漢形象，「但他並不強硬，他非常軟弱！」藉機抨擊川普的外交表現，稱「全世界都在嘲笑美國總統」。

白登以「你好匹茲堡」開場，自稱是女神卡卡的朋友、吉兒(Jill Biden)的丈夫，並感謝賀錦麗與眾多支持者，「我預感明天會有一場大勝，明天將是新的一天，將有新總統來保護美國人民！」由於是汽車造勢，現場支持者不停以鳴笛回應。

➤➤➤川普譏女神卡卡站台白登 北卡造勢高呼解禁

相比之前的演講，白登當晚更具激情和攻擊性，向支持者大喊「是時候讓川普收拾包袱走人了！無論他如何掙扎，都擋不住人們投票的熱情。」他重申防疫計畫，承諾終結疫情，抨擊川普指醫院謊報疫情是「為騙取聯邦經費」的說法，「他想要解雇佛奇(Anthony Fauci)，不如我們解雇川普吧！」

白登強調，「只剩一天」(One more day)，明天將是新的一天，明天將有機會終止這個分裂國家的政權，煽息仇恨的烈火，權力只在你手裡，是時候奪回民主了。

美國民眾已受夠了混亂、憤怒、失敗、不負責。他指自己有控制新冠疫情的計畫，如果當選，執政第一天就會行動。從戴口罩、社交距離、檢測、追蹤，以及免費疫苗分配計畫，不會像現在，每天看到疫情創新紀錄。他也將提升健保補助，降低保費、自付額，讓聯邦醫療保險與藥商談判藥價，減低藥價60％。他說，這需要成本，錢從何來？川普要繳稅。

白登也抨擊川普的經濟表現，包括只在意華爾街得失不顧民生，稱他是90年來首個在任期內就業崗位減少的總統。他並承諾給予更優惠的經濟政策並凝聚工會力量，「如果我當選，我將成為美國歷史上最支持工會的總統。」

白登反擊川普貪腐醜聞，指他在中國有銀行帳戶，「給北京繳的稅比給美國更多」。他也承諾對中產階級大幅減稅，「我們為什麼要比川普付更多的稅？」他再次強調將完善全民健保計畫，所有人都不用擔心失去健保，「川普認為健保是一種特權，而我認為是一種基本權利。」

來源：YouTube

女神卡卡一襲白衣亮相，現場彈唱名曲「淺灘」(Shallow)，多次向粉絲喊話投票，政治能量十足仿佛置身「選舉演唱會」。她自稱在賓州蘭卡斯特居住過，甚至在那與一個當地男人訂婚，「你們知道最後沒有成功。但現在喬是我的賓州男人，我與他熟識，我愛他。」

白登當日早些時候在比佛郡社區大學(Community College of Beaver County)與支持者見面，強調自己不會禁止水力壓裂，強調「是時候讓這個國家團結起來」。他隨後與女神卡卡一同造訪不在日程安排之內的奧克蘭(Oakland)，與匹茲堡大學的學生會面。

白登返回霍姆伍德(Homewood)後，對當地非洲裔、西裔社區成員喊話，稱下一屆總統人選將對他們的社區影響重大。賀錦麗留在費城造勢，與藍調歌手約翰傳奇(John Legend)同台。

作為大選前的最後一場造勢活動，女神卡卡的參與引人矚目。川普團隊此前也在社交網站上與女神卡卡隔空交戰，嘲諷後者是抵制水力壓裂開採天然氣組織Artists Against Fracking成員，指白登此舉如同再次證明其立場。女神卡卡則反問「什麼是水力壓裂法？」。

選前最後一夜，白登於匹茲堡全力催票。(美聯社)
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女神卡卡登台助陣。(美聯社)
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