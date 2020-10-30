我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普凌晨發推嗆：白登若當選 是保守派大法官幫忙

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)
紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

原本看好連任十拿九穩，川普總統與競選團隊訂於11月3日大選之夜，在華府川普國際飯店(Trump International Hotel)舉辦慶功晚會，並發出通知給支持者與募款對象。但紐約時報報導，晚會已經悄悄取消，幕僚透露川普大選日當晚將留在白宮。

消息人士透露，川普已經指示取消11月3日晚間在華府川普國際飯店的原訂晚會。

多位競選顧問透露，川普原本的計畫是，大選之夜要在華府川普國際飯店慶功晚會現身，並且透過這場派對舉行募款，幕僚已經發出邀請函給支持者及共和黨金主：

邀請函上有川普與第一夫人梅蘭妮亞的合影，標題為：「大選之夜加入我們」。邀請函上也寫著：「11月3日將在歷史留下紀錄，是我們贏得再做四年的一課。這場晚會絕對場面盛大，唯一能夠錦上添花的就是您的蒞臨。」

紐約時報報導，川普發言人拒絕評論。

美國有線電視新聞網(CNN)白宮記者艾比‧菲利普斯(Abby Phillip)30日上午指出，取消大選之夜慶祝派對，透露不尋常的意味，川普競營已經在疫情期間舉辦多場室內活動，因此這次不能以「疫情考量」為藉口，當做取消這場晚會的理由。

編輯推薦

川普 紐約時報 華府

上一則

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

延伸閱讀

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
最搖擺佛州 川普稱白登將封全國 白登：讓病毒停擺、並非經濟停擺

最搖擺佛州 川普稱白登將封全國 白登：讓病毒停擺、並非經濟停擺
賓州不能輸 川陣營三管齊下阻通訊投票

賓州不能輸 川陣營三管齊下阻通訊投票
逾百民權團體嗆川普 「假如干預選舉就走上街頭」

逾百民權團體嗆川普 「假如干預選舉就走上街頭」

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

2020-10-30 04:00
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
川普總統25日飛到東北部新英格蘭區，連訪新罕布什州與緬因州，展開投票日前的最後衝刺。(美聯社)

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

2020-10-25 22:16
民主黨總統候選人白登26日在賓州競選。(美聯社)

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

2020-10-27 03:29
川普總統23日再赴最大搖擺州佛羅里達舉行兩場造勢活動。（Getty Images）

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

2020-10-24 00:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美
保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手
法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡
恭喜！「黑寡婦」梅開三度 嫁喜劇男星兼做公益

恭喜！「黑寡婦」梅開三度 嫁喜劇男星兼做公益