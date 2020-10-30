川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

紐約時報報導，川普取消了大選之夜的慶功晚會。圖為27日川普在密西根造勢。(美聯社)

原本看好連任十拿九穩，川普 總統與競選團隊訂於11月3日大選之夜，在華府 川普國際飯店(Trump International Hotel)舉辦慶功晚會，並發出通知給支持者與募款對象。但紐約時報 報導，晚會已經悄悄取消，幕僚透露川普大選日當晚將留在白宮。

消息人士透露，川普已經指示取消11月3日晚間在華府川普國際飯店的原訂晚會。

多位競選顧問透露，川普原本的計畫是，大選之夜要在華府川普國際飯店慶功晚會現身，並且透過這場派對舉行募款，幕僚已經發出邀請函給支持者及共和黨金主：

邀請函上有川普與第一夫人梅蘭妮亞的合影，標題為：「大選之夜加入我們」。邀請函上也寫著：「11月3日將在歷史留下紀錄，是我們贏得再做四年的一課。這場晚會絕對場面盛大，唯一能夠錦上添花的就是您的蒞臨。」

紐約時報報導，川普發言人拒絕評論。

美國有線電視新聞網(CNN)白宮記者艾比‧菲利普斯(Abby Phillip)30日上午指出，取消大選之夜慶祝派對，透露不尋常的意味，川普競營已經在疫情期間舉辦多場室內活動，因此這次不能以「疫情考量」為藉口，當做取消這場晚會的理由。