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史上最燒錢！大選倒數四天 5件事不可不知

編譯劉忠勇／綜合報導
川普29日在佛羅里達州宣傳造勢。(歐新社)
川普29日在佛羅里達州宣傳造勢。(歐新社)

美國總統川普不顧幕僚建議應當專注於經濟議題，忍不住追砍民主黨候選人白登的兒子。以下是美國大選倒數四天前，最值得留意的五件要聞：

川普繼續猛轟白登的兒子

周四的新報告顯示美國經濟在7月至9月期間以創紀錄的33.1％的年率成長之後，川普依然拿白登兒子未經證實的指控大做文章，而這些指控在保守派媒體之外幾乎沒有共鳴。

不過，他確是發出推文慶祝GDP數字：「GDP數字剛宣布，我國史上最大最佳數字，且還尚結束。明年會更棒！」

白登在北卡保持微弱優勢、佛州也小幅領先

根據紐約時報/錫耶納學院的民意調查，白登在北卡羅來納州繼續保持微弱優勢。調查還顯示北卡州64％可能投票的選民已經投票。

在周四發布的民調結果中，白登以48％比45％領先川普，差距在3.7個百分點的誤差範圍之內。2016年川普在北卡以3.66個百分點的優勢勝出。

另外，在周四發布的蒙茅斯大學民意調查中，白登在佛羅里達州登記選民中以50％比45％領先川普。但是在高投票率選舉的模型中，這一比例擴大到了51％比45％。

2020年將以140億美元成為史上最「燒錢」大選

根據響應政治中心的數據，2020年美國大選支出將接近140億美元，成為史上最燒錢的美國總統大選，是四年前的兩倍。

若選舉結果有爭議 美銀警告美股將重挫20%

市場希望看到美國總統選舉出現明確結果，不管是川普連任還是民主黨候選人白登當選。不過如果出現有爭議的選舉結果，股市可能會下跌多達20%。

這是美國銀行經濟學家Michelle Meyer和股票與量化策略師Savita　Subramanian的觀點。他們撰寫報告說，若川普或白登出現壓倒性勝利或快速的大選結果，可能會受到市場歡迎，而存在激烈爭議的大選結果可能引發避險情緒，並推動10年期殖利率大幅降低。

科技巨人如何看大選影響

臉書執行長祖克柏表示，他非常擔心美國大選，他形容為「臉書的考驗」，因為他們這幾年所建立的所有系統，像是找出干預選舉狀況以防錯誤訊息、以及協助用戶找到正確訊息，都將全速運作。

白登29日在佛羅里達州造勢。(路透)
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