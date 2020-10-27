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做給中國看！美同意分享敏感衛星資料 加強印度戰力

編譯李京倫／報導
美國國防部長艾思博（左起）、美國國務卿龐培歐、印度國防部長辛赫、印度外長蘇杰生，27日會談前在新德里合影。（美聯社）
美國國防部長艾思博（左起）、美國國務卿龐培歐、印度國防部長辛赫、印度外長蘇杰生，27日會談前在新德里合影。（美聯社）

美國印度外交部長和國防部長27日在印度新德里進行「2加2」會談之後，兩國簽署軍事協議「地理空間基本交流與合作協議」，美國同意將敏感的衛星資料分享給印度。BBC報導，印度獲取這類資料對精準打擊飛彈、無人機等目標至關重要，專家指出，美印加強關係，是為了抗衡中國在南亞的勢力。

美國國防部長艾思博與印度國防部長辛赫會面，美國國務卿龐培歐也與印度外長蘇杰生會談。蘇杰生說，「過去20年來，我們的雙邊關係在本質和重要性上都穩定發展」，這次會談將使兩國「在國家安全事務上更密切合作」。

地理空間協議是美國與關係密切的夥伴簽署的少數幾項協議之一，讓印度能取得各種敏感的地理空間與航空學資料，這對軍事行動相當重要。

美印還在核能、地球科學、另類醫學等領域簽署數項協議，不過，地理空間協議最重要。印度將能取得飛彈及武裝無人機鎖定目標所需的地形、航海及航空數據。印度國防部還表示，美國將在售予印度的飛機上提供先進導航輔助及航空電子設備。

美印簽署地理空間協議，也意味加強雙邊軍事合作。印度是全球最大軍火採購國之一，但有6成到7成軍火向俄國購買，美國想改變這情況，近年來大舉向印度銷售武器。美國自2007年以來，已賣給印度超過210億美元的武器。

辛赫發推文說：「我們今天的對話成果豐碩，目的是進一步在各領域深化防衛合作。」

這是美印第三次舉行年度2加2對話，原定今年稍早舉行，但因新冠肺炎疫情而延後，離美國總統大選投票只有一周。分析家指出，這次對話的時機很重要，凸顯印度是美國的優先事項。

BBC指出，美國似乎在印度與中國邊界對峙中嗅到機會，想進一步提高自身在南亞的影響力。美國與印度簽署軍事協議，意在向中國表明，美國認為印度是關係密切的軍事盟友，此舉也能加強川普政府的反中形象。

不過，印度也在留意不要太過親美。印度為了讓邊界情勢緩和，持續與中國舉行軍事層級談判，印度與疫情奮戰之際，並不想與中國發生軍事衝突，這從2加2會談後的記者會可以看出：辛赫與蘇杰生並未直接提及中國，但艾思博和龐培歐都批評中國。

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