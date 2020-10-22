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VOTE！ 時代雜誌鼓勵投票 封面名稱TIME首度更名

中央社／紐約22日專電
「時代雜誌」鼓勵選民行使投票權，最新一期封面上方的TIME（時代）變成VOTE（投票），為1923年創刊以來首次更改封面刊名。(取自TIME官網)
「時代雜誌」鼓勵選民行使投票權，最新一期封面上方的TIME（時代）變成VOTE（投票），為1923年創刊以來首次更改封面刊名。(取自TIME官網)

美國總統大選離投票日剩不到兩周，「時代雜誌」鼓勵選民行使投票權，最新一期封面上方的TIME（時代）變成VOTE（投票），為1923年創刊以來首次更改封面刊名。

這本「時代雜誌」（TIME）美國版雙周特刊預定23日上架，內容聚焦美國總統大選倒數階段，並提供讀者新冠疫情期間安全投票的指南。

時代雜誌未選擇把現任總統川普與挑戰者白登（Joe Biden）放上封面，而是將刊名換成VOTE，在選戰尾聲鼓勵選民行使投票權。

藝術家費瑞（Shepard Fairey）繪製的封面圖像中，紅髮女子戴的面罩上印有廣播VOTE！訊息的票匭。整張圖以美國國旗紅、白、藍色為基調，星星點綴在女子身穿的紅衣上。

時代雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）在致讀者文中寫道：「很少有事件能如即將揭曉的美國總統大選結果牽動世局走向。」

全球受百年一遇的疫情重創之際，費森塔爾呼應世界經濟論壇（WEF）執行主席史瓦布（Klaus Schwab）口中的「大重置」（The Great Reset），認為這是世界邁向更健康、堅韌、永續與公平未來的契機，各界應思考如何確保不再走回頭路。

費森塔爾寫道：「這一年充滿痛苦、磨難、混亂與失去，但隨著世界各國開始從疫情中重建，我們顯然也有改變局勢千載難逢的機會。」

全美逾22萬人染疫喪命、經濟元氣大傷，費森塔爾形容，這場大選是美國民眾決定是否該「按下重置按鈕」。

繪製這期時代雜誌封面的費瑞與美國總統大選頗有淵源。2008年大選期間，他以前總統歐巴馬「希望」海報打響名號，同年底時代雜誌年度風雲人物封面使用他的類似畫作。2011年，他受時代雜誌委託，繪製象徵阿拉伯之春、占領華爾街等運動抗爭者的封面。

談到這期封面，費瑞表示，畫像中的人物知道民主在疫情期間遭遇更多挑戰，決心用手中的選票發聲、展現力量。

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