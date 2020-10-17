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威脅國安？中國聯通遭美官方盯上

記者李仲維／即時報導
中國聯通也因國安因素遭美國政府盯上。路透
中國聯通也因國安因素遭美國政府盯上。路透

路透報導，美國聯邦傳播委員會（FCC）在當地時間16日發布的一封信函中，要求美國司法部及其他機構詳細說明，中國聯通在美國持續營運，是否會對其國家安全構成威脅。

信函中，FCC詢問美國各執行分支機構：（中國聯通美洲公司）是否以及如何受到中國政府的利用、影響和控制，以及與美國國家安全和執法相關的風險。FCC還詢問，有關緩解措施，是否能夠解決任何已經確定了的擔憂的問題。

為此，FCC在信中要求各機構於當地時間11月16日前作出回應。而目前，中國聯通美洲公司暫未作出回應。

華爾街日報報導，今年4月初，以美國司法部為首，包括國務院、國防部、商務部、美國貿易代表辦公室、國土安全部在內的多家聯邦機構，要求FCC永久性吊銷中國電信美洲分公司的營業服務許可。

4月底，FCC又以國家安全風險為由，警告稱可能關閉三家大陸國有電信公司的在美業務。這三家公司分別是中國電信、中國聯通、太平洋網路及其全資子公司ComNet（美國）。對此，中國電信發言人當時回應稱，該公司近20年來在美營運聲譽良好。期盼在未來幾周向FCC提供資訊，提及我們身為一家負責任電信公司的角色。

中國聯通在 6 月 1 日向 FCC 提交的文件中喊冤，表示過去 20 年來一直是美國電信產業重要合作夥伴，遵循 FCC 規定紀錄良好，與美國執法機構合作時也表示善意。

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