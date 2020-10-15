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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

白登里民大會 談經濟沒必要再封 聊平權憶見兩男接吻

記者謝哲澍／即時報導
白登15日晚出席於費城舉辦的里民大會。(美聯社)
白登15日晚出席於費城舉辦的里民大會。(美聯社)

民主黨總統候選人白登15日晚在費城舉行里民大會(town halls)，與川普同一時間在兩地隔空交火。他再次抨擊川普錯過遏制疫情的良機、質疑大法官被提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)的任命過程，並對擴大最高法院規模的態度從不贊成轉為開放。

白登里民大會由美國廣播公司(ABC)新聞節目「早安美國」(Good Morning America)主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)主持，現場聽眾大多來自民主黨選民，對白登的提問也均相當溫和。

科學家如稱疫苗安全 自己會注射

在被詢問若年底之前研製出疫苗時，白登表示如果科學家認為有效、安全，他不僅本人會注射，也鼓勵民眾注射，甚至寫入法律，「就像強制要求戴口罩一樣。」他表示目前看來並無再次封鎖經濟的必要，並指按照科學的防疫措施，應保證測試和追蹤；強調全民佩戴口罩必須由聯邦和各州合作，並指如果從一開始就全民戴口罩，就無需封鎖經濟。

駁川普經濟U型回升！ 應是K型回升

白登抨擊川普的經濟策略，指他的減稅政策只針對大公司和富豪階層，「總統說我們的經濟U型回升，而事實則是K型回升：只有富豪和大公司才獲得利益，我們的底層人民仍在受苦。」他援引穆迪分析(Moody's Investors Service)預測，稱其就任後能為美國人民帶來8000萬新工作崗位。

反對最高院擴編？ 將視情況而定

白登也指大法官被提名人艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)在聽證會上回避了很多問題，認為性別群體(LGBTQ)有理由擔憂。主持人指白登此前不贊同「法院填塞」(court packing)，而他目前卻表態將視情況而定；他也指當選後將讓司法部恢復作用，而不是成為總統的工具。

當年提「犯罪法案」？ 現坦承錯誤

里民大會中最具挑戰的問題，是白登在1994年作為參議院司法委員會主席時所提出的犯罪法案(crime bill)。他承認發起法案是個錯誤，但歸咎於各州政府的執行，也表示目前的司法情況與當時完全不同。

白登重申反對削減警方經費，表示當選後將建立一個研究小組(study group)，讓執法者、少數族裔社區成員等一起坐下來談，並促進執法透明。他說很多執法者遭遇精神問題者，因此執法需要心理醫生、社工等角色加入，「員警現在就像是學校教師，需要處理所有問題，很多情況他們處理不了。」

如何說服非裔選民？ 教育是重點

在回答一名年輕選民提問如何說服非洲裔選民時，白登強調他將提高非洲裔選民接受教育的機會，包括將低收入地區學校補助從150億元提高至450億元，並為歷史上的非洲裔大學(historically black colleges and universities)提供700億元教育投資。

白登受到非洲裔選民青睞，但他強調選民投票不應基於族裔，而是要符合自己心中的理念。紐約時報與Siena College的一項最新聯合民調顯示，81%的非洲裔選民支持白登，僅有7%支持川普。

川普外交政策可取否？ 害美被孤立

一名川普支持者問川普的外交政策是否有可取之處？白登回答有一點，但不多。他指川普不斷傷害美國的國際地位。川普雖讓穆斯林國家與以色列維持正常關係，但美國第一理念導致美國被孤立、缺少同盟。伊朗、北韓、中國動作頻頻，美國人感覺更不安全，但仍廣受世界信任為全球領袖。但川普外交偏向普亭，與北韓領導人金正恩也是最好朋友。川普外交政策缺少一致性，動輒撤出國際組織，川普於聯合國演說時還被嘲笑，也導致美國不受尊重。

跨性別者的人權？ 回憶見兩男接吻

觀眾提問以自己的女兒為例，指川普任內關於跨性人的行政命令危險、歧視。白登表示會撤銷該命令。他回憶年少時見到兩男子接吻，父親告訴他，因為這兩人相愛。他強調，所有的歧視都應被禁止。他的兒子擔任德拉瓦州檢察長時，也支持跨性人平權法案。

如落敗如何助美團結？當選將癒傷

被非裔觀眾問到如果此次落敗，將如何幫川普促進美國團結。白登回答，很難，因為川普不願向歷史學習。他想回大學當教授，專注憲法研究。他眼神堅定地看著非裔觀眾，表示每個人都是真的，尊嚴最重要，美國的未來是包容、平等、多元。

他補充，如果敗選，可自嘲不是最佳人選，但美國人不應變成川普心目中的那種人，這與無關黨派，人們已準備好，如果自己當選，將癒合分裂的傷口。

白登回答主持人最後提問時也表示，自己決定參加下周辯論前，會要求、也相信川普將接受新冠檢測。他當天里民大會前也接受檢測，但他也做好屆時網上辯論的準備，一定會參加。

白登15日晚出席於費城舉辦的里民大會，接受主持人提問。(美聯社)
白登15日晚出席於費城舉辦的里民大會，接受主持人提問。(美聯社)

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