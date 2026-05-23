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夢想

陳傑遜（紐約，人力中心中文學校）
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我有一個夢想，就是長大以後當一名飛機設計師。

我非常喜歡飛機，我想設計一架很大、很酷的飛機。它的翅膀要很有力，飛得又快又穩。我要給飛機塗上漂亮的顏色，讓它在雲朵裡飛來飛去。

如果我造好了飛機，我要開著它去北京看長城。從天上看下去，長城就像一條長長的大龍，在山上走來走去，一定非常好看！我還要帶著爸爸和媽媽一起坐飛機，去很多好玩的地方。

當一名工程師要學很多知識。從現在開始，我會好好學習，多看書。我相信，只要我努力，我的飛機一定能飛上天！

 

黃容婷（紐約，人力中心中文學校）

每個人都有夢想，有些人夢想著目標，而另一些人則思考未來和過去。我會夢想成年後我想成為什麼？上什麼高中？我還會思考我想做的事情，比如學習做飯，或者學習鈎織。夢想並不總是要成真，有時它們是白日夢，你腦海中想像但不會成真的事情。

當我長大後，我想成為一名醫生，這樣我就可以幫助別人治病，因為當某人生病時，我總能找到治療或幫助他們的方法。

當我長大後，我也會夢想我的生活幸福安康，想知道這些年來我會改變多少、成長多少、學到了多少，我實現了多少目標？我還會想到我們每天看到的天空、星星和太陽之外的東西。

夢想是無止境的，我們可以想到各種各樣的事情，相信我們對未來的實際目標。

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