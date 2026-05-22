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春天去公園

陳娜（紐約，人力中心中文學校）
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在春天，一走進公園，迎面便是一陣輕鬆而溫暖的氣息。

你看見一群孩子，他們笑得那麼開心，笑聲在空氣中輕輕迴盪。有一個孩子穿著鮮紅的上衣和淺藍色的褲子，在人群中格外醒目。兩個孩子坐在鞦韆上，來回盪著，笑聲隨著微風一同飄散。你慢慢往前走，又看到一個孩子，她安靜地蹲在一旁，專心地看著不同的石頭，她手裡拿著一塊圓潤的石頭，上面有黃色、紅色和灰色，像一幅小小的畫。你繼續向前，心情也不知不覺變得輕快起來。

你走到一個安靜的角落，這裡只有小鳥清脆的叫聲和樹葉輕輕搖動的沙沙聲，一切都顯得那麼自然、柔和。你低頭看著花，它們顏色不同、形態不同，有的高，有的矮，還有淡淡的花香在空氣中瀰漫。其中有一種小小的花，帶著柔和的紫藍色，散髮著一點甜甜的香味，旁邊的牌子寫著它的名字——藍鈴花。你抬起頭，看見一棵棵樹各有姿態，枝葉間透著新生的氣息，嫩綠、深綠交織在一起，讓人感到格外清新。在一棵高大的樹上，有一個小小的鳥巢，小鳥在裡面輕聲鳴叫，彷彿在訴說春天的故事。

你繼續往前走，來到公園裡的圖書館。走進去，四周安靜而溫和，書架上整齊地擺滿了書：大的、小的、色彩各異的書，讓人忍不住想慢慢翻看。這裡有數學、藝術、科學、英語和中文的書。我最喜歡的是藝術書，那些不同的筆觸和材質，讓人感受到創作的溫度。今天圖書館裡人不多，我找了一把椅子坐下，安靜地讀著書，時間也變得緩慢而柔軟。

春天來了，一切都那麼剛剛好。

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