弟弟把我衣服弄濕的事件，讓我深感氣惱。事情發生在去年夏天，我記得事件發生當下，我感受到一種「一旦發生就無法挽回」的詫異和失望。

事情究竟是怎麼發生的呢？那天我們一如往常去運動中心上游泳課，在酷熱天氣下泳池，能洗淨我們躁動的心，所以跨進洗澡間時，我和快六歲的弟弟都心花怒放。我們雖然在不同的淋浴間，可是相鄰不遠。弟弟開始洗澡，不久後他用蓮蓬頭噴水噴到我這兒，我看著水柱從天而降，噴到我頭上，心中想著：可惡，又是弟弟在惡作劇！

弟弟不時噴水來「捉弄」我，「請不要浪費水！」我嘗試平靜地說。說時遲那時快，弟弟的噴頭轉移了方向，直直噴向置放乾毛巾、乾衣服的位置。而隔壁間的弟弟噴得正開心，完全不知道他正在淋濕我的衣物。我感覺不僅是火冒三丈，而是火冒「千丈」！

雖然再三責備弟弟，也不知氣惱了多久，使用著濕毛巾，穿著濕衣服很不好受，而且還是弟弟惡作劇結的果子讓我承受！更可惡的是：游泳課結束後，弟弟還要上三十分鐘的語言課，我需要在外面的冷氣房中待著，我冷得只打哆嗦。

從這次事件我學到：即使我再生氣、再不情願，只有我自己能決定我的心情；我也不能決定弟弟或他人做什麼，但是我可以選擇有一顆喜樂或輕鬆面對的心。