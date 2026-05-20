25年後，我所期待的美國

再過二十五年，我已經長大成人了，誰知道我會不會在做我夢想的工作。但不管未來怎麼變，我對美國的期望從來沒有改變過。我希望那時的美國，是一個更公平、更團結，也更讓人驕傲的地方。

我最大的希望，是每個人都有平等的機會。我從小就聽說「美國夢」，只要努力，任何人都可以成功。但現實並不總是這樣。有些家庭很有錢，孩子可以上最好的學校；有些家庭很窮，孩子從一開始就輸在起跑點上。二十五年後，我希望每個孩子，不管家裡有沒有錢、住在哪個城市、是什麼膚色，都能得到好的教育。教育是改變命運最重要的工具，只有做到這點，美國才算真正實現了自由和平等的承諾。

我也希望美國人能學會好好對話。現在左派和右派好像住在兩個完全不同的世界裡，大家看不同的新聞，相信不同的事實，很難互相理解。民主需要不同的聲音，但更需要尊重和溝通。二十五年後，我希望美國人不管意見多不一樣，都能坐下來好好談，一起想辦法解決問題。

除此之外，我希望美國能認真面對氣候變化。每年夏天都更熱，野火和颶風愈來愈嚴重。如果美國能帶頭使用清潔能源、減少污染，其他國家也會跟上。這不只是為了美國人，也是為了整個地球。

我自小就努力學習，由於我是華裔背景，我知道我必須更加努力，才能有潛力與主流競爭，所以中文也是我努力的目標之一。透過義工服務學校，我獲得了總統義工獎、市長獎的榮譽。我也如願將實現我即將到來的大學生涯。

美國不是完美的國家，但它願意改變、願意進步。二十五年後，我期待我自己成為一個科學家的夢想成真，也能夠看見一個更公平、更團結、對地球更負責任的美國。那才是真正值得驕傲的兩百七十五周年。