我的夢想是成為一名建築師，設計不同的建築物。而我知道，如果我想要當一個建築師，我需要有很好的成績。 新冠疫情的時候，我們是透過電腦與網路在家裡上課，所以我有很多時間來畫畫，我畫了很多不同的建築物，像房子和商店等等。

我的目標是進入一所很棒的大學，我會在那裡學習怎麼設計建築物。如果我想要就讀好學校，我需要有很好的成績。我還有幾年時間來思考我想要未來做什麼，我只是覺得我現在喜歡畫建築物。

今年八月我就要上中學了，我會很想念我的同學和朋友，因為我們不會去一樣的學校。中學的功能比較重要，考試也是，我希望我可以好好地做我的功課和考好每個考試。

我覺得這學年是我最快樂的一年，我學到很多知識，讓我準備好就讀中學、朝我的夢想前進。

鍾景軒（加州，學園雙語學校）

我長大後想要當一個職業棒球運動員。我想要成為棒球員，因為我很喜歡棒球，而且職業球員賺很多錢。

我會和我的爸爸練習打棒球，準備當一個職業棒球運動員。我會練習我的投球技術，因為在棒球場上投手很重要。我會交很多打棒球的朋友，一起練習打棒球，我們的棒球技術就會變得更好。

如果真的成為一位職業棒球運動員，我會賺很多錢，賺了錢之後我會帶朋友和家人去旅行。我希望我會有很多粉絲！