春天正是旅遊的好時節。今年四月。我參加了學校舉辦的日本春遊，這是我第一次出國飛行，興奮之餘也難免緊張，尤其擔心長途飛行和行李問題。雖然航班上午十點起飛，但由於人數較多且安檢緩慢，我們清晨六點就趕到了機場。飛行過程並不太舒適，我幾乎沒能入睡。抵達日本後，入境審查花了不少時間，好在後續轉機順利，終於可以休息調整。

在日本的第一晚，我與同班同學分在同一間房，這讓我感到很安心。接下來的幾天，我們遊覽了大阪、奈良和京都。在奈良公園，成群結隊的小鹿讓我印象深刻，餵牠們吃餅乾非常有趣，不過有些公鹿確實有點「熱情」過頭。在京都，成千上萬的紅鳥居、金碧輝煌的金閣寺以及幽靜的竹林，美得令人沉醉。

除了遊覽名勝，我們也深入體驗了當地生活。日本的地鐵整潔且井然有序，乘客都會安靜排隊。在熱鬧的難波和秋葉原，我們盡情購物並品嘗了地道的壽司、拉麵和咖哩飯。我發現日本飲食口味清淡，不僅美味而且價格親民。

在東京，我們參觀了公園與神社，還遊覽了橫濱中華街和台場。橫濱中華街與紐約唐人街截然不同，這裡更像是一條精緻的步行街，兩旁布滿了各種特色小吃。儘管那天風雨交加，但我們依然堅持完成了行程。最讓我驚訝的是，日本街頭幾乎看不到垃圾桶，卻能始終保持一塵不染。

這次春遊讓我不僅領略了美景，更深入了解了日本文化。我學會了簡單的日語，也體驗了鞠躬致謝等當地禮儀。雖然每天早出晚歸，身體有些疲憊，但內心感到非常充實。這次旅行既有趣又有意義，希望未來能有機會再次探索日本的其他的風光。