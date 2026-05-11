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失敗與成功的體會

廖康尼（紐約，人力中心中文學校）
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   「恭喜你」——我很喜歡聽到這三個字。因為它是對我的誇獎，也是對我所付出的努力和堅持給予肯定。在人生的道路上，每個人都會遇到成功與失敗的時刻，如果要讓我說一說對於成功與失敗的感悟，這讓我想起成功考進心目中的理想高中時的那句「恭喜」。

那時我雖然年紀小，對未來也沒有什麼很大的計畫，但是我知道如果我考進比較好的高中，會對於我未來的升學道路帶來更多機會，所以那時候媽媽給我安排的補習班、學校提供的補習班，我都認真參加。經過我不斷的努力，我進考場的時候一點也不緊張，感覺發揮得還不錯。

成績公布那天我特別緊張，一是對未知的恐慌，二是突然不自信了，那天我腦袋很亂，沒法安定下來，下午回到家就打開了電腦，生怕查成績的那個網站出了什麼問題。成績一出，首先到來的不是什麼欣喜歡樂的情緒，而是懵，因為太過緊張導致我沒有找到結果，只看到了我的分數。我的眼睛已經開始有點濕了，我記得我還跟媽媽說：「媽⋯我有可能沒考進去⋯。」那種失敗感真的很不舒服。

我一直滑動螢幕，直到看見了那個可選學校裡出現了那所學校的名字。失落瞬間變成了激動，開心地眼淚流了下來，我瞬間大喊：「媽！我考進去了！」那時候我在心裡一遍遍地重複：「我做到了！我做到了！」

有成功就有失敗。雖然「失敗是成功之母」，但失敗了就是失敗，這個失敗意味著我心中所想的就不可能實現了。所以現在，有人跟我說「恭喜你」的時候，我會開心地收下；搞砸了的時候，我也會允許自己難過一會兒。我不再用「失敗是成功之母」來安慰自己，也不再用「這點小事算什麼」來否定自己的喜悅。

成功就高興，失敗就沮喪——這不是什麼幼稚的行為，而是我在認真地對待每一件事給出的反應。

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