春天是一個複雜的季節，有人熱愛它，也有人厭惡它。而我屬於喜歡春天的那一類人，但我並沒有什麼宏大、動人的理由。

在這個季節裡，太陽會早一個小時升起，彷彿一切生命都隨之甦醒。太陽升起時，鳥兒也會開始鳴叫，這在每個季節都會發生，但現在，花朵正在綻放。冬天那單調的白色與灰色被取代，取而代之的是各種各樣的色彩：花草的黃與藍、紅與綠。

在這個季節裡，許多人會受到過敏的困擾。你的眼睛因為不適而發紅，鼻子也變得奇癢難忍，這是人們討厭春天的原因之一。然而，這也正是這個季節的標誌之一。

就像夏天、秋天和冬天一樣，春天也是短暫的，每個季節都有各自明顯的特徵。過敏正是春天的特徵之一。雖然令人難受，但它提醒著人們，這個季節仍在繼續。

春天是小動物出生的季節。你會看到小鴨子跟著媽媽走，小鳥在巢裡等吃的。這些新生命讓世界變得更可愛，也更有活力，它們代表新的開始。

春天有一種很清新的味道，是泥土、青草和花的味道。空氣不像冬天那麼冷，而是有點暖、有點濕，每次呼吸都讓人覺得很舒服。這種味道讓人感覺春天真的來了。

春天讓人覺得可以重新開始。很多人會在這個時候定新的目標，或者改變一些習慣。天氣變暖，白天變長，人也更有精神。這種感覺不僅在自然里，也在人的心裡。

我想躺在一片草地上，什麼也不做，只是靜靜地享受眼前的景色。