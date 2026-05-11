我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後移居海外能繼續領社安金嗎？專家這麼說

川普訪中企業團名單出爐 未見黃仁勳、馬斯克上榜

春天的感覺

Theresa Li （紐約）
聽新聞
test
0:00 /0:00

春天是一個複雜的季節，有人熱愛它，也有人厭惡它。而我屬於喜歡春天的那一類人，但我並沒有什麼宏大、動人的理由。

在這個季節裡，太陽會早一個小時升起，彷彿一切生命都隨之甦醒。太陽升起時，鳥兒也會開始鳴叫，這在每個季節都會發生，但現在，花朵正在綻放。冬天那單調的白色與灰色被取代，取而代之的是各種各樣的色彩：花草的黃與藍、紅與綠。

在這個季節裡，許多人會受到過敏的困擾。你的眼睛因為不適而發紅，鼻子也變得奇癢難忍，這是人們討厭春天的原因之一。然而，這也正是這個季節的標誌之一。

就像夏天、秋天和冬天一樣，春天也是短暫的，每個季節都有各自明顯的特徵。過敏正是春天的特徵之一。雖然令人難受，但它提醒著人們，這個季節仍在繼續。

春天是小動物出生的季節。你會看到小鴨子跟著媽媽走，小鳥在巢裡等吃的。這些新生命讓世界變得更可愛，也更有活力，它們代表新的開始。

春天有一種很清新的味道，是泥土、青草和花的味道。空氣不像冬天那麼冷，而是有點暖、有點濕，每次呼吸都讓人覺得很舒服。這種味道讓人感覺春天真的來了。

春天讓人覺得可以重新開始。很多人會在這個時候定新的目標，或者改變一些習慣。天氣變暖，白天變長，人也更有精神。這種感覺不僅在自然里，也在人的心裡。

我想躺在一片草地上，什麼也不做，只是靜靜地享受眼前的景色。

上一則

已故藝術家葉世強 水湳洞故居成藝壇祕境 也是刻苦寫照

下一則

紐約的春天

熱門新聞

華裔作家李翊雲的回憶錄「自然萬物只是生長」榮獲普立茲獎。圖為李翊雲今年4月出席時代雜誌活動。(美聯社)

華裔作家李翊雲獲普立茲獎 紐時揭露川普政府作為獲調查報導獎

2026-05-04 20:17
郎世寧最早清宮作品之一「池蓮雙瑞」是他為雍正所繪，輾轉由末代皇帝溥儀、張學良到宋美齡等人典藏。(圖／蘇富比提供)

張學良、宋美齡搶收藏…郎世寧 「池蓮雙瑞」拍出2297萬美元

2026-05-05 20:38
（圖／王春子）

我買了一個我（上）

2026-05-05 02:00
一九八九年作者（右）與妻子在駛往紐約曼哈頓的渡船上留影，胸前掛的正是米諾塔相機，而背景裡的雙子塔依然歷歷在目。

照相留倩影(上)

2026-05-06 02:00
野生動物保護區裡睡在香蕉盆邊的樹懶。

哥斯大黎加：樹懶和人的慢生活

2026-05-04 02:00
帶傷奮戰2004年雅典奧運，陳詩欣（右）未列外界看好的奪牌名單，但一路過關斬將，奪下中華隊首面奧運金牌。圖為陳詩欣嘴角流血仍奮力進擊。（本報資料照片）

檳榔西施變奧運跆拳金牌 陳詩欣愈不被看好愈要拚

2026-05-06 07:00

超人氣

更多 >
買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路

買房車自駕遊 退休華人圓夢：人生真正上路
年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物

年過50 骨骼健康專家建議多吃這一食物
ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」

ICE遣返366名中國籍人員 全在這地區「有無犯罪都抓」
又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？

又1頂尖菁英離奇亡 武大48歲遙感專家「病逝」 不單純？
瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」